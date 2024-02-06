Tatler曾保證美斯參加 旅發局宣傳網頁消失

Tatler香港社交帳號上月中表示，「希望向廣大持有Tatler XFEST門票的球迷保證，國際邁阿密的所有明星球員，包括世界盃冠軍阿根廷隊長美斯」均會參加表演賽。其以美斯為主角的球賽宣傳近日遍佈全港，包括銅鑼灣崇光百貨外牆的大型電子熒幕、港鐵及巴士站廣告板、的士車身廣告，以及帆上印着美斯半身照的帆船在維港穿梭等。

旅發局網站就今次盛事頁面亦展示以美斯為中心的宣傳照，並提到「球王美斯、隊友佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯及蘇亞雷斯等國際球星將親臨香港，與特邀的香港隊對壘」；不過該頁面昨日已被刪除，顯示「該頁面似乎不存在或內容已過期」。

Klook售票稱「可欣賞美斯球技」

酒店套票提參賽球員「包括美斯」

售票網站Klook於賽事門票簡介中，指明觀眾「可以欣賞球王美斯出神入化的球技」。活動獨家官方酒店富麗敦海洋公園酒店推出一系列住宿及門票套票時，提及巡迴賽參賽球員「均為全明星陣容，包括美斯、隊友路爾斯蘇亞雷斯、佐迪艾巴以及沙治奧布斯基斯等」。