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要聞

矛頭指向邁阿密 政府主辦解畫互「傳球」

【明報專訊】阿根廷球王美斯未有在香港表演賽上陣，政府及主辦方Tatler Asia昨日各自「傳球」。文體旅局長楊潤雄稱，Tatler於賽事至約80分鐘時再度確定美斯不能落場，政府隨後要求對方採取補救行動，包括美斯可否親自向球迷交代或代表球隊接受獎盃等。Tatler則指國際邁阿密管理層上半場結束後表示美斯因傷無法出賽，Tatler立即通知政府，並在下半場敦促邁阿密要求美斯向球迷發表講話。雙方的解畫將矛頭指向邁阿密，而所指的補救行動最後都未能成事。

楊潤雄：開場前主辦確認下半場出場

楊潤雄昨午見傳媒時表示，根據政府向主辦方開出的「M」品牌贊助條件，除非受傷或安全問題，否則美斯須出場至少45分鐘；他透露，前天周日開場前主辦方仍確認美斯會在下半場出場，故當時無理由懷疑主辦方欺騙政府，惟下半場開始後，政府發現美斯仍未出場，故不斷與主辦方聯絡，對方亦有跟進。

楊續稱，過了一段時間Tatler才告知政府美斯可能因傷不能出場，但未有「詳細講受傷情况」，政府在過程中有繼續跟主辦方說美斯上陣是「原先的安排」，希望對方繼續向球隊一直提出要求。他強調政府在過程中「有盡力做我們該做的事」，又指大家聽完所有解釋及了解整件事後，會有合理判斷責任誰屬。

被問及政府會否覺得受騙，楊潤雄表示，若根據主辦方一直以來跟政府所說的資訊，即是美斯會落場，美斯上周六（3日）亦有參與原先說好的活動，故他認為要視乎事實是怎樣，強調一直希望主辦方能交代事件，以及他們與國際邁阿密之間的聯絡。

Tatler：半場後悉傷缺 即通知政府

Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière會見傳媒時讀出英文聲明，指根據與國際邁阿密的協議，美斯、佐迪艾巴及布斯基斯，以及蘇亞雷斯等其他在賽前加盟的著名球星，若非受傷都會作賽；而在賽前，邁阿密提供由主教練馬天奴確認的出場名單中，美斯及蘇亞雷斯同列後備，故主辦方相信兩人有機會上陣；至上半場結束後，邁阿密管理層表示美斯因傷無法出賽，主辦方已立即通知政府，並在下半場敦促邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，「但最後無功而回」。

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