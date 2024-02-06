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美斯缺陣政府促主辦交代 海關設專隊跟進舉報 Tatler撤申贊助 消委籲保留票

【明報專訊】美職球會國際邁阿密與港隊表演賽前日在噓聲中落幕，球王美斯無落場惹怒球迷並被要求「回水」。政府及主辦方Tatler Asia昨分別會見傳媒解畫（見另稿），文體旅局長楊潤雄指Tatler有必要向球迷及遊客交代，Tatler則宣布決定撤回涉及1600萬元的M品牌及贊助費申請，未有道歉。不過雙方均未有明確交代會否補償球迷甚至退款。海關回覆本報稱，就事件截至昨午3時接到18宗舉報，已安排專責隊伍跟進並評估每宗個案，如發現有違《商品說明條例》會採取適當執法行動。消委會亦接到56宗投訴，該會提醒球賽持票人保留門票及收據，以保障自身權益。

楊潤雄：按法律「睇吓做到幾多嘢」

海關收18宗舉報

楊潤雄昨午並在立法會民政及文化體育事務委員會會議表示，政府會根據香港法律及法規，在符合法律情况下「睇吓做到幾多嘢」。他說海關將會根據法例展開一些調查，有信心執法部門依法例做好工作。該委員會委員吳傑莊昨於港台節目《千禧年代》表示，葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度（C朗）原定上月24及28日隨沙特聯球隊艾納斯在深圳出戰兩場友賽，但因傷無法上陣，主辦方決定兩場表演賽延期，並退回門票、機票及酒店等開支，他形容與前日的友賽有很大對比，相信球迷都期待主辦方「回水」或有其他表示。

楊潤雄中午與體育專員黃德森見記者，交代在賽事中得悉美斯未能落場的詳情。對於政府以美斯作招徠、吸引世界各地旅客來港，會否有任何措施補償旅客，楊稱整個活動主要安排由Tatler負責，認為對方有必要向購買了門票的球迷及遊客交代，又稱市民聽完解釋及了解整件事後會有合理判斷，「究竟責任誰屬」。

Tatler主席遺憾球迷失望 未提退款道歉

Tatler主席兼行政總裁Michel Lamunière則於傍晚召開記者會，他稱對活動令球迷失望深感遺憾，故決定撤回M品牌及1600萬元基金的申請。Lamunière與翻譯人員只分別讀出英文、中文聲明後便離場，歷時僅6分鐘，未回答記者提問，包括會否退款及致歉。

今次友賽票價分為880、1580、2280、2980及4880元，每張票另收48元手續費，門票1小時內售罄；公開訓練門票則分為580及780元，每張票收28元手續費。吳傑莊認為，門票售價不便宜，當中大部分門票售價逾2000元，估計Tatler單是門票收入已有逾億元。

消委收56投訴

稱消費者盼球員參賽屬「合理期望」

消委會表示，截至下午5時半共接到56宗有關賽事的投訴，其中41宗為本地消費者投訴、15宗為旅客投訴，涉及金額31.9萬元，每宗個案平均涉款5710元，最高一宗涉2.2萬元。消委會提醒，由於事件仍在發展，持票人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討亦可以保障自身權益。

消委會又指出，雖然活動未有列明或保證個別球員必定會落場，但同時亦未有指出個別球員或因傷而未能參賽，而賽事大部分宣傳品均以個別球員的照片為主，主辦單位的宣傳刊物一直表述球隊將由個別球員領軍，故消費者對有關球員參加表演賽屬合理期望。消委會強調，知情權是消費者的基本權益，敦促主辦單位從速交代事件詳情，包括何時得悉相關球員不會出場、會否有其他安排或補償去安撫球迷的情緒。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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