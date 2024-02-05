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要聞

一場波歷喜怒哀 球迷同稱感「被騙」

【明報專訊】阿根廷球王美斯最終在國際邁阿密對「香港隊」的表演賽中沒有披甲上陣，逾3.8萬名專程入場希望一睹美斯球技的球迷極度失望及憤怒。賽後大批人沿東院道離開，不少球迷木無表情，不少小球迷垂頭耷耳。賽前有球迷表示不會對美斯未能上陣感失望，惟賽後不諱言「講係咁講」，實在感到失望，亦相信所有球迷都有被騙感覺。有深圳球迷指主辦單位賽前宣傳均以美斯為主，形容美斯沒上陣是「商業欺騙」。

全程要用望遠鏡看後備席美斯

身披阿根廷國旗的球迷伍先生昨早11時半便提前排隊入場，當時他稱不會對美斯未能上陣感失望，因事前已知悉美斯受傷，「希望他休息一下」，又說看到美斯真人已足夠。不過賽後他承認感到失望，指上半場完結時，美斯有向球迷打招呼，但下半場再沒見其蹤影，賽事至約60分鐘時球迷開始大叫「回水」，亦有人以粗言穢語表達不滿。伍形容，球迷全程都要用望遠鏡望向後備席才能一睹美斯風采，相信所有球迷都有被騙的感覺。

有深圳客繼C朗再遇美斯缺席

前日特意由深圳來港觀賽的趙先生提到，另一球王基斯坦奴朗拿度（C朗）原定上月24日在深圳的球賽亦取消，他不幸連續兩次遇上球王未能作賽，感到憤怒和無奈，希望今次主辦方能交代事件；他讀小學的兒子亦表示感到不開心及生氣，認為白花了門票費，稱若賽前知道美斯不會上陣，「我可以在家看直播」。

球賽昨午4時開波，早上11時許銅鑼灣一帶已有不少身穿國際邁阿密、阿根廷及巴塞隆拿等球衣的球迷徒步往香港大球場，沿途多條馬路有警員駐守。大會約12時半開放予球迷入場，球迷進場前須接受安檢。

偕兒子及兒子4名同學入場的林女士，前日專程由廣州來港，她說由於未能購得門票，要買「黃牛」，較原價2880元貴約300元。對於美斯或未能上陣，她說前日公開操練已看到美斯及碧咸等球星，認為已值回票價，但其子認為美斯在前日操練只出場了很少時間，開賽前對美斯或不能上場感遺憾。

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