教練稱「雙斯」負傷上陣風險大 盼原諒

頒獎禮發言 萬人迷遭「萬人噓」

據大會現場提供的雙方出場名單中，美斯顯示在後備中，但國際邁阿密在社交網頁發布的陣容名單卻顯示，這名36歲球王不在名單之列。美斯全場坐在後備席未有熱身，參與頒獎禮後離場時，引起至少3名球迷衝入場，最終被職員或保安阻擋。班主、「萬人迷」碧咸在頒獎禮發言時，聲音更被全場噓聲蓋過。

主教練馬天奴在賽後記招先感謝港人連日來熱情支持，並理解球迷失望，「這是我們和整個醫療團隊共同決定，團隊認為若讓這兩名球員（美斯和蘇亞雷斯）比賽，會有很大風險，我理解球迷們非常失望，希望得到原諒。我們曾考慮是否給他們上陣一段短時間，但風險真的太大」。

馬天奴補充，美斯的肌肉有炎症，醫療團隊過去數天一直評估其狀况，但未有好轉，加上美職本月底開季，昨午最後評估後決定讓美斯休息；至於蘇亞雷斯則在沙特阿拉伯友賽時撞傷膝蓋發炎，導致未能上陣。

港隊半場扳平1：1 1：4負邁阿密

賽事方面，由港足主教練安達臣領軍的香港隊，在40分鐘先失一球，被邁阿密前鋒羅拔泰萊遠射直飛右死角破網，3分鐘後由效力港超理文的愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞在禁區內力壓多名對手左腳射入扳平，半場踢成1：1。港隊下半場49分鐘被辛特蘭在角球攻勢射入，加上中場李安納度甘賓拿56分鐘禁區頂射門「省」中球員改變方向，射破半場入替的港隊門將謝家榮十指關，落後1：3。邁阿密62分鐘換入兩名曾效巴塞隆拿的西班牙前國腳佐迪艾巴及布斯基斯，最終蘇拿於85分鐘埋齋，大勝4：1。