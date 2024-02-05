美斯無落場惹眾怒 政府：或扣贊助 今年頭炮盛事 球迷喊「回水」 主辦否認賽前悉缺席

有立法會議員期望政府汲取教訓並檢討，確保未來多項盛事「真是盛事」。

足總貝鈞奇稱只「幫吓手」

M品牌審批委會稱「監管做足」

足總會長貝鈞奇昨晚向本報稱足總只是「幫吓手」，政府已發聲明並正候對方解釋，故不便評論，又稱事件不涉政府監管漏洞，只涉雙方有否履行合約。負責審批M品牌的大型體育活動事務委員會主席吳守基認為「監管是做足的」，若發現主辦方違反條款，政府有主導權跟進。

今次賽事票價由880元至4880元，昨在香港大球場舉行，吸引38,323人入場，更有人冒險於場外山邊遠觀。賽事由國際知名雜誌Tatler主辦，連月多張宣傳海報均由美斯擔當主角。主辦方公布邁阿密正選陣容顯示，有傷在身的美斯先列後備；球會社交網站卻顯示美斯不入正、副選名單。

最終巴塞隆拿前球星布斯基斯及佐迪艾巴在62分鐘後備上陣，蘇亞雷斯僅曾在場邊熱身，美斯更全程坐後備席。現場有球迷在比賽戰至約60分鐘開始不斷高呼「We want Messi」，未幾便傳來噓聲和「退票」呼聲。

合約：須落場最少45分鐘 除非有傷

據悉，主辦方與邁阿密合約規定，除非美斯有傷在身，否則須落場至少45分鐘；昨半場時亦有官員向主辦方表明期望美斯落場，惟最終願望落空。消息稱，美斯原定今日參觀啟德體育園的計劃亦告吹。

政府於完賽個半小時後發稿回應，指活動獲M品牌認可及1600萬元資助。政府晚上近11時再發聲明稱，政府亦提供多項協調和協助，包括安排場地和人流管理，又稱美斯未能上陣，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，主辦方與邁阿密處理手法未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷期望，尤其是專程遠道而來的旅客。

資助1600萬 政府聲明稱極失望

政府稱，文體旅局和大型體育活動事務委員會將按協議條款要求主辦方負責，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛質疑，主辦方一直以美斯作招徠，對安排非常失望，並認為球會未有以其他方式增加美斯與市民互動交流，對球迷和市民欠尊重，態度不能接受，促主辦方和球會向全港致歉和交代。

議員江玉歡質疑賽事「雷聲夠大，雨都無滴」，認為政府籌辦盛事不要只看資助，應衡量如何「make it happen（讓它發生）」，包括加強監管合約、檢查主辦方背景等，盼未來大型盛事「make sure（確保）真是盛事」。議員梁毓偉稱，政府須按資助條款向主辦方追究並檢討安排，避免同類事情再發生。

「雷聲大無滴雨」 議員促加強監管合約

吳守基稱，已催促主辦方盡快交報告，其後將立即開會檢視有否違反申請M品牌條款。委員沈豪傑說，早前審批時有向主辦方了解球員出場等情况，認為賽事各方面做足安排，「唯一是大家最想見的（美斯）見不到」。沈稱難歸咎政府監管責任，「政府都控制不到他落不落場」，又說M品牌以往成效有目共睹，不應因個別事件受影響。

邁阿密大軍預計今（5日）早離港，轉赴東京繼續亞洲之旅最後一站，周三（7日）與應屆日職冠軍神戶勝利船在東京國立競技場踢表演賽。

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