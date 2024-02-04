林定國：叛國罪「有機會」囚終身

2003刪煽動意圖相關罪行

鄧炳強：2019多煽動 須意圖罪針對

翻查資料，2003年的諮詢文件提到收窄煽動意圖定義至煽惑他人觸犯叛國、顛覆或分裂國家，並廢除其他煽動意圖罪。今次諮詢文件則建議將煽動引起對國家根本制度、《憲法》規定的國家機關、中央駐港機構，以及本港憲制秩序的憎恨等，納入煽動意圖的6個涵蓋範圍。

鄧炳強表示，2019年有很多人煽動對中央的憎恨及破壞立法會等，多人被捕並入罪，故法例必須針對現時或將來的風險。6個煽動意圖中，涵蓋引起特區居民或中央居民間的憎恨或敵意，被問到上載與內地人不文明行為有關的相片會否犯法，鄧稱若純粹上載相片不屬那麼嚴重的程度，但要視乎照片內容、發放地點及時間、他人反應及是否持續發放等，以判斷有否引起確切的國安風險。

隱匿叛國罪變成文法

林：多國均有 忠於國家屬合理期望

23條諮詢文件亦提出將現時普通法的隱匿叛國罪編為成文法。林定國昨在港台節目《星期六問責》表示，不論實行普通法的英國，抑或採用成文法的美國和新加坡等，各司法管轄區均有隱匿叛國罪，認為對國家忠誠屬合理期望，若明知對方準備推翻政府而未有提早舉報，難以想像人命傷亡、國家出現問題或地方出現不穩情况，故需及時制止。至於網上社交平台資訊是否屬「公開場合」，他說可「按照常理」推斷，若資訊早已在互不相識的人之間流傳，較大可能屬公開場合；若資訊只是朋友圈內傳遞，就不屬公開場合。

（23條立法）