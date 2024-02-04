「聯繫」不包括一般交流 林：指受資助指揮或指示

學術機構非境外勢力範圍

對於若有本地大學與海外機構研究新冠病毒來源，內容被政府視為錯誤失實，會否違法，鄧炳強在港台《星期六問責》明言，學術機構不是境外勢力的範圍；若僅是學術研究做得不好，就不屬於明知而作出關鍵失實陳述，而研究內容未達到令大眾不安樂，以及影響政府措施等干預效果，看不到有相關犯罪元素。

林定國在同一節目補充，條例針對客觀事實、明知屬虛假事情，「指鹿為馬、指黑為白還要是明知，才構成不當手段」，他舉例把一隻紅色的杯稱為綠色便屬於失實，「靚唔靚只是意見」。

至於會否同時觸犯境外干預罪和《港區國安法》的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，林定國稱，大原則是一個人不會因一件事被控告多於一條控罪，強調控方不會因判刑較重而選擇控告相關控罪，或者兩條控罪均控告。

（23條立法）