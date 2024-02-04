壓倒性公眾利益始可抗辯 學者稱狹隘 倡研03建議

英國郵局醜聞為例 披露令多人無罪

楊艾文強調，以公眾利益辯護僅限於涉及公職人員的不當行為，或對公共秩序、公共安全、公眾健康或安全的嚴重威脅，而披露內容不應超出必要範圍，且須取得平衡。他認為，政府應認真考慮2003年時就公眾利益作辯護理由的建議。

翻查資料，2003年的條例草案加入條文，如某人披露任何官員的不法活動、濫權、嚴重疏於職守；或對公共秩序、公共安全、公眾健康或安全構成嚴重威脅的披露，則不屬犯罪。條文同時列明，該披露並不超出披露的所需範圍，而披露的公眾利益應較不披露為重。

被問到如何定義國家秘密，保安局長鄧炳強昨在港台《星期六問責》稱，若列明是內部和機密文件，非文件持有人就無合法權限，即使一張「紙」持有人也要思考其來源。他又舉例，若記者與「政府朋友」談及北部都會區發展，則看不到有何權限不能披露，惟有否危害國安要再作了解。

林定國：思考訂得更細緻同時保機密

政府將研究引入公眾利益為非法披露國家秘密罪作辯解理由，林定國在商台《政經星期六》表示，了解社會近日有設辯護理由的訴求，而各國做法不一致，舉例英美無相關做法，澳洲及加拿大在類似情况下有辯護理由，但條件嚴謹，如需涉及大規模的市民生命安全，但同時若不泄密便無法令市民警惕等情况下，方可用作答辯理由。他重申政府會積極考慮及參考有提供類似例外處理的司法管轄區，但會思考如何將條件訂得更細緻的同時，確保不會被用作規避維護國家秘密的責任。

林定國強調，是次立法有參考外國做法，港府採取與他們相同的做法，相信已平衡新聞及言論自由和保障國家安全，強調自由並非絕對。

（23條立法）