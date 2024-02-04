23條文件引英賦權警司以上可執行 政府：阻被捕人諮詢某律師免通水

黎棟國：涉重罪權利非絕對 料合理懷疑始禁

保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，涉及23條罪行的嚴重程度較高，即使是尋找法律代表的權利亦非絕對，但相信執法人員只會在有合理懷疑下才禁止疑犯與某律師會面，否則易遭上訴。他不認為做法收窄被捕者權利，相信當局會在草案清楚列明禁止情况。他引述終審法院多年前的判辭表明，酷刑聲請審核必須符合「高度公平」準則，相信有關原則同樣適用於23條法例。他認為，即使執法人員禁止疑犯與某律師會面，同樣需要交代理由。

湯家驊：國際公約法律權利 未列明找指定代表

資深大律師湯家驊相信，當局日後會在草案清晰列明禁止會面的情况，否則疑犯有權向法庭司法覆核，但認為執法人員禁止疑犯與某律師會面僅屬罕有情况。他稱，國際人權公約提到疑犯有權尋找法律代表，惟無列明是指定法律代表，故相關做法符合國際人權公約。

林定國及鄧炳強先後接受4個電子傳媒訪問，交代條文細節，綜合他們的說法，其中諮詢文件提到研究延長被捕者最多羈留48小時的期限，並引述英國賦權警方向司法機構申請延長羈留，鄧炳強表示，若日後研究真的有延長機制，必然有規管、規限，並傾向可能參考英國模式，由法庭規管，認為是較穩妥做法。他強調，是否申請延展至最多14日要視乎需要決定。

延長羈留 執法部門需向法庭申請

至於會否設上訴機制，林定國認為法庭有把關角色，若執法部門需延長羈留，便要向法庭申請，而在司法程序下的上訴機制，有關人員需合理公平地陳述理由。他又稱，無評估司法覆核的風險，有信心相關安排符合人權公約。至於23條的保釋安排及會否設陪審團審理，林定國稱兩者均按現時《港區國安法》的條文處理。

此外，警務處長蕭澤頤昨在警察學院結業會操後，被問到會否就23條立法增人手，他稱相關人手編排屬高度機密，不便透露，亦未正面回應會否就23條增設新執法部門，強調維護國家安全是警隊工作重中之重，國安處是維護國家安全的主要部門，亦有整個警隊的配合。

鄧炳強在now新聞台《大鳴大放》亦說，不便透露國安開支因應23條立法後的增幅，強調會應使則使。至於23條案件是否由警方國安處執法，鄧僅稱，包括海關及入境處的其他紀律部隊亦會參與，例如調查入境紀錄等。

新華：立法針對極少數 僅反中亂港者害怕

另外，新華社昨以「為什麼反中亂港分子如此害怕和阻撓23條立法」發表署名文章，指香港內外部分人「總是對23條立法感到如芒在背、如鯁在喉」，在特區政府啟動23條立法公眾諮詢後紛紛攻擊抹黑。文章稱，23條立法針對極少數人，凡愛國愛港者都不會有半點擔心，且積極提出建設意見，只有反中亂港者會害怕並竭力抵制滋擾，以阻撓這項立法。

明報記者

（23條立法）

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