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隊名缺「中國」退出電競盃 足總：「港隊」可照鬥美斯

【明報專訊】電競版亞洲盃「AFC eAsian Cup 2023」遊戲程式eFootball因未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，中國香港足球總會前晚宣布港隊退賽。足總會長貝鈞奇昨解釋，為免不必要糾紛而退賽，但港將明日對國際邁亞密的表演賽非國際正規賽事，用「Hong Kong Team」字眼無問題。

選手：以為講笑 教練：不理想但理解

原定出賽的選手及教練昨從卡塔爾返港，選手家樂接受傳媒訪問時稱，隊伍花心機備戰，過往未遇類似情况，賽前3小時才得悉消息，最初還以為說笑，「都唔知可以講咩」。教練Jay稱要順從足總安排，事件「不理想，但理解」。

貝鈞奇昨在商台節目表示，電競隊到場後發現熒幕只顯示「香港」二字而非「中國香港」，情况敏感，需要正視，加上過往播錯國歌事件擾攘很久，為免引起不必要糾紛，決定「快快脆」按指引退賽。他說賽事由亞洲足協主辦，由足總派員，但中間要與電競總會協調，最終遊戲程式「改唔切」隊名顯示。他說如直播畫面不斷出現「香港」，令人「感覺不適宜」，後期加字覆蓋香港字眼「可能做唔到」，詳情要再向隊伍了解，會就退賽向港協暨奧委會交報告。

貝鈞奇：表演賽不同正規賽

至於國際邁阿密明日與港超球員組成的「香港隊」合演表演賽，宣傳品寫上「Hong Kong Team」，貝認為「無問題」，因屬表演賽，與國際正規賽事性質不同，且宣傳品由主辦方負責，「我哋嗌香港隊加油，香港球迷自發嘅，都唔會話中國香港隊」，舉例近日省港盃也會稱作「廣東隊對香港隊」。他說播錯國歌事件後相關指引清晰，大家小心謹慎，如以「香港」名義出賽，「人哋會攻擊中國香港足球總會點解唔留意呢啲嘢，（港協暨）奧委會可能都會懲罰我哋」。

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