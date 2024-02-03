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酒吧業料生意多兩三成 美斯波衫「銷量如全季」

【明報專訊】國際邁阿密明天將在大球場踢表演賽，大球場附近有餐廳預計生意較平時升兩三成，會向穿球衣的客人提供飲品半價，另有茶餐廳安排電視播放球賽吸客。酒吧業協會主席錢雋永稱，表演賽當日業界整體生意額有望提升兩三成，部分地區「生意可能會差啲」，但強調活動整體上對業界有利。有球衣店最近一周售出約150件美斯球衣，是以往一整球季銷量。

大球場附近日式居酒屋FireBird負責人廖先生說，店舖位於大球場必經之地，以往有賽事均會有一兩成生意額上升，今次有望增加兩三成，餐廳會貼上球賽宣傳海報，身穿球衣的客人消費任何杯裝飲品可獲半價。金域冰廳負責人陳先生說，相信美斯號召力較一般球賽更大，起碼會帶動兩三成生意提升，屆時會轉播球賽。

茶餐廳轉播吸客 灣仔酒吧料無助客源

本報亦到灣仔駱克道一帶「酒吧街」了解。Dirty Laundry酒吧負責人鄭先生稱，該區客源約七成為外籍人士，料較少為明日入場觀賽的球迷，球賽或僅帶動小量人流。另一間酒吧負責人Sadik Ali khan說不認為球賽有助提升人流，若有亦低於一成，料大多球迷會到中環消費。

旺角球衣店Ball3shop Sports老闆周先生稱，最近一周「銷晒」約100至150件美斯球衣，以往要一年才售完，最受歡迎是美斯國際邁阿密的粉紅色主場球衣。他估計生意額較去年同期增逾五成，昨有客人一口氣買了6件美斯球衣。他說球衣客群亦有拓展，以往大多為球迷，現有情侶或家長攜同子女選購，亦有不少國內外遊客到訪，外籍客人數量可佔一日整體客量約七八成。

旺角球衣店Directsoccer老闆鍾先生說，自宣布美斯訪港，生意額較去年同期多約五六成，過往此段時間為淡季，認為美斯訪港有助生意增長。他於上周六入貨的國際邁阿密新球衣，至昨日已售出約三分之一，部分尺碼缺貨，店舖亦推出折扣，買一件波衫可獲八折至九折，即便宜100至200元左右。Adidas亦趁美斯訪港推出新一季國際邁阿密主場及作客球衣，售699元起。

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