球迷追車歡呼 有花萬元為睹風采

逾百人酒店外等 美斯揮手未簽名

酒店於正門外逾百米的一段海洋徑設球迷等候區，國際邁阿密專機原定昨午2時抵港，當時已有約30名球迷在酒店外「霸頭位」，其後增加至過百人，大部分身穿美斯10號球衣。昨午5時，球隊乘坐兩部粉紅色旅遊巴抵達酒店，球迷歡呼大叫「Messi」；旅遊巴未有停下，直駛一樓入口，部分球迷衝出馬路追上，並闖入有拉帶圍封的樓梯，經一樓花園進入酒店大堂，舉起手機拍攝球員下車，美斯向在場球迷揮手，未有停下簽名。

守候逾3小時的美斯球迷鄧氏夫婦親手製作寫有「Leo Messi」的燈牌。鄧先生說，自2005年迷上美斯，認為他很有天分，更感染太太成為球迷。鄧說從未見過美斯真身，今次花費過萬元買訓練場及表演賽門票各兩張，「不用到外地看就值回票價」。被問到有傷在身的美斯未必上陣，夫婦同稱有少許失望，但「見到佢入場都好開心，唔好夾硬嚟」。

11歲的姓包小朋友昨獨自到酒店，在紙牌寫上英文和西班牙文的「請在我的球衣上簽名」字句，希望吸引偶像注意。他說已喜歡美斯數年，欣賞其球技，明日會觀賽。來自浙江的蔣先生說喜歡美斯近10年，特意為球賽來港3日，交通住宿及練習賽門票共花費約3000多元人民幣。