美斯帶傷到港 「爭最多上陣時間」 昨沙特熱身賽踢7分鐘 教練：披甲否看今操練

馬天奴：對港隊了解少備戰更難

國際邁阿密昨午約5時到達下榻的香港富麗敦海洋公園酒店，及後安排馬天奴及新加盟的射手蘇亞雷斯在酒店內出席記者會，吸引200名本地、內地及海外傳媒到場採訪，並設廣東話、英語、西班牙語三語傳譯。

被問到球迷最關注有傷在身的美斯明日能否披甲，馬天奴回答道：「美斯的情况的確仍須評估，要待明（今）日公開操練再觀察。在周日的比賽，希望盡力讓他獲得最多的上陣時間。」這名過去曾率領巴拉圭和阿根廷隊訪港友賽的教頭表示，對是次面對港超球員組成的香港隊未有充分了解，增加備戰難度，「這次的香港隊與亞洲盃人腳有所不同，要考察對手和準備這場比賽變得更難」。

蘇亞雷斯讚港地形優美 球迷有愛

至於首度訪港的蘇亞雷斯，到埗數小時已對香港留下些微印象，「從飛機上望落地面，覺得香港地形很優美。另外，我覺得這裏的球迷充滿愛」。被問及與昔日巴塞戰友美斯重逢的感受，他說：「我和美斯過去不單在場上並肩作戰，日常生活也是好朋友，這是與他享受隊友共勉之情的最後機會。」

鬥艾納斯列後備 國際邁阿密吞6蛋

球隊本周一起在沙特阿拉伯展開季前亞洲之旅，昨晨在沙特踢第二場熱身賽，面對美斯宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的艾納斯，最終C朗因小腿傷患缺陣，據報大腿有傷的美斯僅後備上陣7分鐘，最終國際邁阿密以0：6大敗。

國際邁阿密戰畢艾納斯後，隨即乘私人飛機啟程，昨午約3時抵達香港國際機場，較原定遲了一小時，政府及機管局在停機坪舉行歡迎儀式。

穿起整齊粉紅色制服的國際邁阿密職球員逐一步出機艙，吸引跑道其他航班機組人員圍觀，手持一壼瑪黛茶落機的美斯，與布斯基斯、蘇亞雷斯及佐迪艾巴均較遲步出機艙，當中美斯搭過長途機後臉色略顯疲倦，步伐自如，未見傷患影響。球隊由阿根廷籍主教練馬天奴接過代表機管局的小孩致送花束後，隨即登上旅遊巴離開，前往酒店。

碧咸抵港偕李澤楷赴活動

此外，同日抵港的球會班主之一碧咸，昨晚則現身中環一間酒店，偕盈科拓展集團主席李澤楷出席保險公司舉行的私人發布會。國際邁阿密今午5時30分至晚上7時在香港大球場舉行公開操練，下午2時30分開放持票球迷入場，晚上7時15分再安排部分球員代表在大球場參與社區足球訓練營。

國際邁阿密戰畢明午4時表演賽後，將於後日轉赴東京，下周三（7日）友賽應屆日職冠軍神戶勝利船。美斯對上一次來港是在2014年10月，隨阿根廷隊在香港大球場出戰香港足總百周年紀念賽，該仗他後備上陣梅開二度，率隊7：0大勝港足，吸引20,230人入場。

國際邁阿密2018年由英格蘭隊兼曼聯名宿「萬人迷」碧咸牽頭創會，兩年後加入美職聯賽。該隊去夏接連簽下美斯、布斯基斯及佐迪艾巴共3名巴塞隆拿舊將，上月再獲同樣曾效力巴塞的烏拉圭隊射手蘇亞雷斯來投。

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