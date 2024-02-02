美斯今抵港 周六日大球場一帶無門票禁入

料每日4萬人出入 警不鼓勵「追星」

據了解，國際邁阿密職球員將乘坐私人飛機，今午2時許從沙特阿拉伯抵港，在停機坪出席政府及機管局的歡迎儀式，並直接前往下榻的香港富麗敦海洋公園酒店，不會經機場抵港大堂。球隊訪港3日期間主要乘坐隊巴出入，包括出席今晚在酒店舉行的賽前記者會、明日（3日）在大球場的公開操練及周日（4日）的友賽。球隊會有隨團保鑣，警方則會留意隊巴沿途路况。本報記者昨到酒店觀察，附近有鐵馬擺放，暫未見有加強保安或特別佈置。

警方昨日舉行記者會交代周六日的特別交通安排及人潮管制措施，丘傳輝說，預計該兩天每日有約4萬持票觀眾出入大球場，主辦單位會安排工作人員於行動區域查票，沒有門票者不可進入；又指附近區域道路狹窄，基於安全理由不鼓勵市民追星，如支持球星可收看直播。至於酒店及機場會否設置行動區域，丘指會檢視行動需要，由當場指揮官作合適安排。警方昨亦在facebook及小紅書專頁等發布當日人流及交通安排資訊。

倘赴醫院學校視情况放行

據了解，警方留意到是次美斯等球星的號召力，而友賽門票銷情理想，加上當日有男團MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）表演，為免球迷和歌迷聚集會阻礙觀眾入場，故設立行動區，市民如有需要前往行動區域內其他地點如學校、醫院等，會視乎情况放行。

丘傳輝稱，有需要前往上述地方其他場所的人將不受影響，但重申市民不可以在大球場附近停留，散場時或會安排觀眾分階段離場。他指警方會安排足夠人手，惟動用的部門及警力數目因涉及行動細節，不便透露。

三階段封路 設臨時上落客點

港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強表示，為配合活動，該兩日內會在球場一帶實施分階段封路及改道措施，第一階段封路於周六下午2時及周日中午12時開始，第二階段於周六下午4時及周日下午2時開始，第三階段封路在有需要下才會執行。第一及第二階段主要封閉東院道、棉花路、加路連山道一帶部分行車線；第三階段會封閉上述道路所有行車線，屆時所有車禁止駛入。

趙補充說，周六下午1時至晚上9時、周日上午11時至晚上9時，大球場徑、加路連山道、開平道及東院道一帶的路邊泊車位以及恩平道的士站將會封閉；加路連山道紀律部隊人員體育及康樂會外及棉花路則設臨時的士及私家車上落地點，以便市民前往大球場。封路及交通改道實施期間，警方會向違例停泊車輛嚴厲執法，包括在無警告下拖走阻塞道路的車。另外，運輸署正聯絡巴士公司安排班次協助觀眾離場，趙呼籲市民可留意有關資訊。

楊潤雄盼球員抽時間感受香港

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨接受港台訪問時稱，期待美斯和國際邁阿密來港，形容心情緊張又開心，相信球賽除了推動體育氣氛，亦會帶動經濟發展，希望球員盡量抽時間參加不同活動「感受香港」。