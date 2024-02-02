勞顧會達共識 418放寬至468 4周工作滿68小時可享法定福利 勞方料僱主更難規避

政府發言人昨稱，有關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果並開展修例工作，完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。

推行34年 418被指有剝削漏洞

「418」規定自1990起6月推行，僱員連續受僱於同一僱主滿4周及每周工作滿18小時，可享有薪病假等法定僱傭福利，惟勞工界多年來批評有僱主濫用漏洞剝削零散工，例如會在某一周減少僱員工時以避開「418」福利，屢要求政府檢討。

政府2013年曾提出檢討方向並諮詢勞顧會，惟勞顧會未達成共識。現屆政府前年於首份《施政報告》重提檢討「418」，前年底勞顧會討論時，勞資雙方委員同意改用4周作總工時計算基礎，其後勞工處拋出4個工時門檻方案，分別建議准許僱員在4周內做滿72、68、64、60小時，便符合「連續性合約」定義。

料多萬人受惠 僱主年多花億元

勞顧會昨再開會討論後達成共識，同意放寬為以4周工時合計為一個計算單位，4周工時門檻定為68小時。根據統計處2019年10月至2020年1月的統計數字，私營機構有20.3萬人屬非「418」僱員，佔整體私營機構僱員6.9%。據悉，政府內部推算「468」方案下約有多1.1萬人受惠，料僱主每年增加開支涉逾1億元。

勞方委員稱「踏出一步」 冀循序漸進

勞顧會全體勞方委員發聲明支持修訂為「468」方案，相信能讓更多短工時工友受惠，加強零散工和兼職工友權益，又指修訂雖未必盡善盡美，但考慮到社會經濟逐步復常實際情况，此方案仍能一定程度加強保障兼職工，平衡勞資雙方發展，寄望勞顧會共識方案在立法過程獲尊重及支持。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮指出，社會復常未如理想下，僱主仍願為零散工提供保障，以吸引更多人工作，形容今次雙方共識得來不易，新方案受惠人數雖然不多，「但起碼踏出一步」，冀能循序漸進，日後再檢討降低門檻。她指新方案下料「僱主無咁靈活方便規避」，亦有助鼓勵更多婦女或中高齡者工作。

零售界反對 憂經濟差公司添壓

不過，批發及零售界議員邵家輝認為，本港經濟復常不符預期，近月經濟環境令人憂慮，零售業生意受港人北上消費、旅客減少影響，不同意現時檢討和修改「418」規定，「現時絕對不是合適時機」，他指不少公司成本壓力已經很大，若再增加部分兼職員工的福利，將壓力更大。被問到日後會否在立法會反對修例，他說有待與自由黨討論，重申個人不認同現時修例。

「唔使下下計到18個鐘」

飲食業：人手增彈性

香港餐飲聯業協會會長黃家和形容「468」方案可接受、「有好有不好」，指僱主成本無疑會增加，對中小型食肆影響尤其大，在目前生意困難下，僱主需更謹慎計算成本開支，舉例有僱主或會安排僱員4周內做少於68小時。不過，他認為新方案予僱主更大彈性安排人手，「唔使下下每星期（工時）計到18個鐘」，「對人手有輕微幫助」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676