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對角過路處首日要補髹 壆未削斜不便輪椅者

【明報專訊】位於沙田沙角街與逸泰街十字路口、全港首個容許行人「打斜過馬路」的「對角行人過路處」昨日啟用。本報記者實測，「打斜過」需時15至20秒， 較「L」字形連續過兩段馬路需時約30秒快約10秒。行人對過路處的應用和設計有讚有彈，不少街坊形容現時可合法「打斜過」更安心，惟留意到對角路口未相應將行人路壆削為斜面，對輪椅駛用者等造成不便，他們要繞回原來斑馬線斜面路口上行人路。

即日髹線 人員：免通宵工程擾民

對角行人過路處昨啟用，記者觀察，運輸署昨早才安排工人到場髹上新的對角黃色斑馬線，近中午才完成，甫髹線後便暫准車通過，結果疑因漆油未乾，有巴士經過即印下黑色胎痕；署方其後補髹，過路處下午3時正式啟用後陸續有多輛巴士駛過，再留下多道胎痕。據在場運輸署人員解釋，由於工程會有噪音，為免影響附近居民，故未安排前晚通宵畫線。

過路快10秒 長者盼延長綠燈

記者其後實測發現，每次綠燈會維持約35秒，打斜過路需時15至20秒，較「L」字形連續過兩段馬路快10秒。紅燈時間則維持約1分半鐘。對角路面新增的兩支行人交通燈，約16秒時綠色人像已開始閃動，較原有交通燈「早閃」約10秒。據記者觀察，不少長者未能在綠燈時間內完成過路，八旬的馮婆婆說，以往已會打斜過路，從未留意能否趕及綠燈前行完，現時「行到一半已經閃閃吓」，盼當局延長綠燈時間。

街坊伍太表示，感覺過路處啟用前後分別不大，以往為貪方便已常「打斜過」，只是現在可合法過更安心，又說留意到對角路口仍有路壆，或不便輪椅者斜過馬路。昨日不少拖手推車或單車的人，打斜過後要繞路到原有斜面路口上行人路。另外，對角路口行人路上多支舊燈柱未拆除，阻礙行人等過馬路。

沙田區議員郭宣彤盼路口可成打卡點，惟有網民關注新增的斑馬線設計，指現時兩條斑馬線互相交疊的範圍形成交叉，並非如東京澀谷十字路口般交疊位置留空，設計不美觀。

運輸署解釋，按本港道路設計，有黃色條紋的範圍不可停車，若中間留空，原則上容許車停泊，將影響交通和行人過路；又指會小心觀察及審視行人及駕駛者使用情况及檢討成效，再考慮將來方向，下個試點為尖沙嘴加拿分道與加連威老道交界，工程今年中完成。

相關字詞﹕對角行人過路處 運輸署

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