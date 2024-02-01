稱致力讓青年接觸藝術 團長：甫辭正職帶團即「失業」

受影響劇目有中學生演出

根據劇團社交平台介紹，團名中「小伙子」代表「永遠年輕的我們」，「理想空間」代表「我們共同建構的藝術創作烏托邦」。

今次受影響兩劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，參與者包括「小伙子理想空間」導演培訓企劃學員，亦有應屆中學文憑試（DSE）、大專生和在職者，唐浩翔形容是「學生作品」。據劇團介紹，《三》故事主軸圍繞一家銀行發生械劫案，銀行職員、客人等從此改變對人生的看法和目標；《窮》就講述藝術館遇上意外，「逼使一班人面對藝術中的自己」。

唐浩翔自言在「屋邨長大」，曾從事娛樂行業的他稱靠全職薪水並與友人「夾份」，一直自負盈虧辦劇團，深明做舞台劇「不會掙到好多錢」，今年更辭去全職，原本計劃投放所有心力發展劇團，他慨嘆結果令人難過，苦笑形容是「自己成長的一部分」。