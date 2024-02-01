明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

涉團員2019言論 劇團被煞停租場 教局接投訴 指示校方解約 「小伙子」：一直合法表演

【明報專訊】劇團「小伙子理想空間」原定明天至周日（2月2至4日）租用香港兆基創意書院的場地，公演兩個舞台劇《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，校方引述教育局收到有人投訴劇團團員的「網上言論」，因應《國家安全：學校具體措施》指引，教育局指示煞停租場。協助劇團的舞台劇編劇莊梅岩指涉事為團員2019年的網上言論。劇團創辦人及團長唐浩翔昨表示，該團即日起暫停製作一切藝術項目，慨嘆過去3個月籌備演出的努力付諸東流，強調劇團一直合法地做藝術表演。

教局：學校有責防不當使用

教育局昨回覆指接到投訴，已與學校聯絡並了解實情，強調《國家安全：學校具體措施（增強版）》指引訂明，租借校舍予校外機構辦活動時，學校管治機構有責任防止校舍出現不恰當使用情况；又稱當局和學校有責任保護學生，「確保校園環境安全有序，阻止不當不良信息傳播，讓學生安心學習和活動」。

兆基：局方展示網上言論 不便公開

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠昨回覆本報，引述教育局收到針對劇團成員網上言論的投訴，局方因應《國家安全：學校具體措施（增強版）》指引，指示書院解除租約。她稱局方曾向書院展示涉事的「網上言論」，惟她不便公開內容，並稱「我們在這情况下都沒辦法，便取消租訂安排」。

文體旅局回覆，創意書院非該局或轄下機構負責管理，局方無參與，亦不會評論該場地的管理或營運。

去年藝術中心指違諾拒租場

翻查資料，「小伙子理想空間」去年曾被香港藝術中心拒租場演出音樂劇《百花舞廳》，中心指主辦單位違反場地租用條款和所作承諾。

「教育計劃被教局搞」 劇團項目全停

劇團創辦人及團長唐浩翔昨說，周一（1月29日）在莊梅岩陪同下赴教育局，他盼了解事件及自辯但不果。有指今次投訴涉及他過往的網上言論，他稱曾問局方所涉言論為何，亦沒獲回覆。

唐浩翔亦透露，劇團前日開會探討應否繼續演出，指有人願提供私人場地，惟涉及重新設計舞台和燈光，加上有演員是應屆DSE考生、有學生將赴海外交流、有人將移民，「他們再沒機會演出了」，又稱「不想做一個不完整的演出，這對觀眾很不公平」，惜過去3個月心血付諸東流。

唐又透露今次僅賣出一半門票，按每張票280元計，原本收入約10萬元，將向觀眾退款；而租場綵排、支薪、服裝等開支已涉10多萬元。他並宣布劇團暫停一切項目，預料難再用自己名字做其他創作，「我已經絕望了，你不會見到有空間了，辦小伙子理想空間，想大家有空間和有尊嚴地做，到頭來今天得到這結果，是可惜、不開心、難過」，嘆「我們的計劃屬於一個教育計劃，但很諷刺，這教育計劃就被教育局搞」。

藝發局委員區永東以個人身分發聲明，稱上月19日接獲唐浩翔求助，遂致函教育局，稱劇內容絕不涉敏感議題，仍不獲局方重新考慮。他認為做法易引起「肆意剝奪作品公開演出」的聯想，因而窒礙藝術創作，與建設香港成為「中外文化藝術交流中心」理念背道而馳。

莊梅岩批「未立案已被罰」荒謬

莊梅岩發文批評，教育局的決定是將年輕人的夢想和努力不屑一顧，又指事件最荒謬是「任何國安部未有立案的事件、未經定罪的人和事，如今，未經專業調查……一概被定案、懲罰、無限期針對」，十分失智擾民。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港區國安法 唐浩翔 莊梅岩 教育局 香港兆基創意書院 國家安全 小伙子理想空間

上 / 下一篇新聞