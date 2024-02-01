涉團員2019言論 劇團被煞停租場 教局接投訴 指示校方解約 「小伙子」：一直合法表演

教局：學校有責防不當使用

教育局昨回覆指接到投訴，已與學校聯絡並了解實情，強調《國家安全：學校具體措施（增強版）》指引訂明，租借校舍予校外機構辦活動時，學校管治機構有責任防止校舍出現不恰當使用情况；又稱當局和學校有責任保護學生，「確保校園環境安全有序，阻止不當不良信息傳播，讓學生安心學習和活動」。

兆基：局方展示網上言論 不便公開

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠昨回覆本報，引述教育局收到針對劇團成員網上言論的投訴，局方因應《國家安全：學校具體措施（增強版）》指引，指示書院解除租約。她稱局方曾向書院展示涉事的「網上言論」，惟她不便公開內容，並稱「我們在這情况下都沒辦法，便取消租訂安排」。

文體旅局回覆，創意書院非該局或轄下機構負責管理，局方無參與，亦不會評論該場地的管理或營運。

去年藝術中心指違諾拒租場

翻查資料，「小伙子理想空間」去年曾被香港藝術中心拒租場演出音樂劇《百花舞廳》，中心指主辦單位違反場地租用條款和所作承諾。

「教育計劃被教局搞」 劇團項目全停

劇團創辦人及團長唐浩翔昨說，周一（1月29日）在莊梅岩陪同下赴教育局，他盼了解事件及自辯但不果。有指今次投訴涉及他過往的網上言論，他稱曾問局方所涉言論為何，亦沒獲回覆。

唐浩翔亦透露，劇團前日開會探討應否繼續演出，指有人願提供私人場地，惟涉及重新設計舞台和燈光，加上有演員是應屆DSE考生、有學生將赴海外交流、有人將移民，「他們再沒機會演出了」，又稱「不想做一個不完整的演出，這對觀眾很不公平」，惜過去3個月心血付諸東流。

唐又透露今次僅賣出一半門票，按每張票280元計，原本收入約10萬元，將向觀眾退款；而租場綵排、支薪、服裝等開支已涉10多萬元。他並宣布劇團暫停一切項目，預料難再用自己名字做其他創作，「我已經絕望了，你不會見到有空間了，辦小伙子理想空間，想大家有空間和有尊嚴地做，到頭來今天得到這結果，是可惜、不開心、難過」，嘆「我們的計劃屬於一個教育計劃，但很諷刺，這教育計劃就被教育局搞」。

藝發局委員區永東以個人身分發聲明，稱上月19日接獲唐浩翔求助，遂致函教育局，稱劇內容絕不涉敏感議題，仍不獲局方重新考慮。他認為做法易引起「肆意剝奪作品公開演出」的聯想，因而窒礙藝術創作，與建設香港成為「中外文化藝術交流中心」理念背道而馳。

莊梅岩批「未立案已被罰」荒謬

莊梅岩發文批評，教育局的決定是將年輕人的夢想和努力不屑一顧，又指事件最荒謬是「任何國安部未有立案的事件、未經定罪的人和事，如今，未經專業調查……一概被定案、懲罰、無限期針對」，十分失智擾民。

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