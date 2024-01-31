美商會：11%會員指港歡迎外企程度減

67%信減國安言論利關係

調查於去年11月16日至12月26日進行，有136間公司會員回覆，回應率25%。結果顯示，有78%會員表示無計劃在未來3年內將總部撤離香港，較去年多19個百分點；7%表示有計劃撤離，15%表示不確定，分別較去年少2及6個百分點。

李家超引德國商會代表：

沒危國安想法 故無顧慮

昨於《基本法》23條立法公眾諮詢記者會上，被問及如有外國政府、組織或政客就本港一些判決或法律發表聲明，是否已觸犯「境外干預」罪，李家超說曾聽過一名德國商會代表談及對國安法律的看法，該名代表說他不會有任何危害國安的想法，故他對本港任何國安法律不會有任何顧慮。香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）早前接受有線新聞訪問時表示，商會會員不會做任何違反國安法或23條的事，故23條不會有直接影響，但可能會有潛在間接影響。

三大廠商會表態支持

香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華總商會昨均表示支持政府就《基本法》23條立法，認為刻不容緩，亦相信一個月諮詢期合適，建議政府盡力就立法內容詳細向市民、傳媒、外國商會及外國駐港領事解說，爭取各界支持。香港地產建設商會亦支持立法，盡早立法可回應客觀現實需要，是民心所向，更有利於發揮香港普通法整體優勢及制度效能，進一步構建安全高效的營商環境。

（23條立法）