或被列「外國政治組織」 綠色和平：不收政府企業政團錢

【明報專訊】《基本法》23條立法工作昨起展開公眾諮詢，諮詢文件建議訂立「境外干預罪」，禁止任何組織配合境外勢力，干預國家及香港事務，或損害中央或香港與任何外國或地區關係的行為等。本報上周引述消息指23條立法後，綠色和平等組織或被列為「外國政治組織」。被問及會否擔心日後環保倡議工作受影響，綠色和平昨回覆稱，組織在所有國家和地區一直秉持政治中立原則，從不接受任何政府、企業或政治團體資助，只接受個人及獨立基金會的直接捐款，以維持公正獨立。
律師會：應保障公民權利
香港大律師公會主席杜淦堃資深大律師昨表示，23條立法是特區政府履行的憲制責任；就政府公布有關的立法建議及諮詢，公會會由法律角度仔細研究內容，適時表達看法。香港律師會會長陳澤銘認為特區在履行憲制責任同時，亦應適當保障本港居民的日常生活和商業活動、《公民權利及政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》下的權利，在兩者之間取得恰當平衡。陳又稱，將從法律角度詳細研究諮詢文件所列的立法建議細節，如得出任何意見將盡快向政府提交。
陳清霞：把握時機全力推
身兼全國政協委員的行會成員陳清霞稱，《基本法》23條立法迄今尚未完成，對特區政府依法施政、有效管治帶來困難及造成困擾，故立法至關重要和勢在必行。她又稱，經過反覆實戰和經歷，本港市民對23條立法有很強共識，現時展開諮詢屬適合的時間，須把握有利時機全力推進，令市民理解立法理念和建議，及令立法依規按序進行。
警察評議會職方協會昨發表聲明，全力支持特區政府的相關工作及建議，提到2019年港版「顏色革命」，令市民明白國安的重要，痛定思痛後社會形成共識，決心杜絕國安風險；而社會對立法已有共識，加上近年地緣政治日益複雜，政府推展23條立法刻不容緩。
（23條立法）
相關字詞﹕23條立法