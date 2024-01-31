或被列「外國政治組織」 綠色和平：不收政府企業政團錢

律師會：應保障公民權利

香港大律師公會主席杜淦堃資深大律師昨表示，23條立法是特區政府履行的憲制責任；就政府公布有關的立法建議及諮詢，公會會由法律角度仔細研究內容，適時表達看法。香港律師會會長陳澤銘認為特區在履行憲制責任同時，亦應適當保障本港居民的日常生活和商業活動、《公民權利及政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》下的權利，在兩者之間取得恰當平衡。陳又稱，將從法律角度詳細研究諮詢文件所列的立法建議細節，如得出任何意見將盡快向政府提交。

陳清霞：把握時機全力推

身兼全國政協委員的行會成員陳清霞稱，《基本法》23條立法迄今尚未完成，對特區政府依法施政、有效管治帶來困難及造成困擾，故立法至關重要和勢在必行。她又稱，經過反覆實戰和經歷，本港市民對23條立法有很強共識，現時展開諮詢屬適合的時間，須把握有利時機全力推進，令市民理解立法理念和建議，及令立法依規按序進行。

警察評議會職方協會昨發表聲明，全力支持特區政府的相關工作及建議，提到2019年港版「顏色革命」，令市民明白國安的重要，痛定思痛後社會形成共識，決心杜絕國安風險；而社會對立法已有共識，加上近年地緣政治日益複雜，政府推展23條立法刻不容緩。

（23條立法）