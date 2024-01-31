明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

煽動罪03年倡收窄 今擴定義增刑罰 涵「引起對中央駐港機構憎恨」「中國居民間敵意」

【明報專訊】政府繼2003年後重推《基本法》23條立法，當年引發十萬計市民遊行反對。經歷多年政治爭議及反修例風波後，新方案除了新增針對海外及科技犯罪罪行，2003年時當局曾提出會收窄或刪去的罪行，今次提議保留，包括俗稱煽動罪的「煽動意圖」行為、叛逆性質罪行、「隱匿叛國」等，並建議提高煽動罪刑罰，擴闊覆蓋範圍至禁止煽動對特區憲制和中央駐港機構的憎恨（見表）。2003年時政府建議，在相關法例加入須按《基本法》39條有關兩項國際人權公約去理解及執行條文；今次諮詢文件稱公約的自由權利仍適用，未見明文提及要按公約執行。

陳文敏：法網好闊 當年正擔心

陳弘毅：有別2003 威脅增加

港大法律學院客座教授陳文敏稱，相對2003年「低度立法」，今次是從嚴處理，「法網闊到好闊，當年正正就是擔心這點」，提醒人權法下應盡量減少限制基本權利。行會成員湯家驊及基本法委員會前委員陳弘毅說，香港及國際情况有別2003年，尤其經歷2019年社會事件。陳指外國勢力對中國國安威脅增加；湯認同今次建議多關注外國影響，但不認為立法加辣，「國安罪行一向都好辣」。

保安局前局長葉劉淑儀稱2019年出現破壞立法會等行為，有別刑事毁壞，是次立法建議較當年處理時更完善及精準。

政府2003年提出收窄煽動意圖為煽動叛國、分裂國家或顛覆等嚴重罪行，當時文件說「本港法例中已有足夠的條文，處理一般的暴力或擾亂公眾秩序的情况」，建議刪去《刑事罪行條例》第9（1）條煽動意圖的表述。

今次諮詢文件則提出保留煽動意圖，並指汲取過去經驗，將引起憎恨「《憲法》確定的國家根本制度」、中央駐港機構、及特區憲制秩序納入當中，刪去港英字眼，改為禁制引起對行政立法司法機關、引起香港居民或中國不同地區居民間的憎恨或敵意等寫法。文件同時建議提高煽動意圖及管有煽動刊物罪的刑罰，並修訂免責條款，但無列出具體刑罰。2003年建議的煽動處理刊物罪罰則，由現行監禁兩年增至7年。

間諜原針對敵人 變境外勢力

多個罪類控罪焦點也有別2003年，例如當時諮詢文件提及重點討論國家機密，並維持《官方機密條例》中對間諜的行文。今次草案除了將原有法例「敵人」一詞擴至針對「境外勢力」，並新增參加或支援境外情報組織或收取利益等罪。政府在今次文件解釋，「敵人」表述在當前國際關係下過於狹隘，國與國雖非戰爭狀態，但個別議題利益未必一致，甚至有不友善行為。

組織規管同擴 當年稱足夠

2003年諮詢文件提及，在禁制外國政治性組織介入香港特區政治事務上，現行《社團條例》條文中「外國政治性組織」及「聯繫」條文已足夠，當時禁制僅針對與外國政治性組織有聯繫的政治性團體，或從事或企圖從事叛國、顛覆、分裂國家、煽動叛亂或間諜活動的組織。今次諮詢文件則提及，《社團條例》不適用於公司、法團或合作社等，也未能處理禁制組織於海外成立影子組織，因此建議賦權保安局長，若維護國家安全需要，可禁制本地組織，或與境外政治組織有聯繫的本地政治性組織運作。

明報記者

（23條立法）

相關字詞﹕煽動意圖 23條立法

上 / 下一篇新聞