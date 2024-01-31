煽動罪03年倡收窄 今擴定義增刑罰 涵「引起對中央駐港機構憎恨」「中國居民間敵意」

陳文敏：法網好闊 當年正擔心

陳弘毅：有別2003 威脅增加

港大法律學院客座教授陳文敏稱，相對2003年「低度立法」，今次是從嚴處理，「法網闊到好闊，當年正正就是擔心這點」，提醒人權法下應盡量減少限制基本權利。行會成員湯家驊及基本法委員會前委員陳弘毅說，香港及國際情况有別2003年，尤其經歷2019年社會事件。陳指外國勢力對中國國安威脅增加；湯認同今次建議多關注外國影響，但不認為立法加辣，「國安罪行一向都好辣」。

保安局前局長葉劉淑儀稱2019年出現破壞立法會等行為，有別刑事毁壞，是次立法建議較當年處理時更完善及精準。

政府2003年提出收窄煽動意圖為煽動叛國、分裂國家或顛覆等嚴重罪行，當時文件說「本港法例中已有足夠的條文，處理一般的暴力或擾亂公眾秩序的情况」，建議刪去《刑事罪行條例》第9（1）條煽動意圖的表述。

今次諮詢文件則提出保留煽動意圖，並指汲取過去經驗，將引起憎恨「《憲法》確定的國家根本制度」、中央駐港機構、及特區憲制秩序納入當中，刪去港英字眼，改為禁制引起對行政立法司法機關、引起香港居民或中國不同地區居民間的憎恨或敵意等寫法。文件同時建議提高煽動意圖及管有煽動刊物罪的刑罰，並修訂免責條款，但無列出具體刑罰。2003年建議的煽動處理刊物罪罰則，由現行監禁兩年增至7年。

間諜原針對敵人 變境外勢力

多個罪類控罪焦點也有別2003年，例如當時諮詢文件提及重點討論國家機密，並維持《官方機密條例》中對間諜的行文。今次草案除了將原有法例「敵人」一詞擴至針對「境外勢力」，並新增參加或支援境外情報組織或收取利益等罪。政府在今次文件解釋，「敵人」表述在當前國際關係下過於狹隘，國與國雖非戰爭狀態，但個別議題利益未必一致，甚至有不友善行為。

組織規管同擴 當年稱足夠

2003年諮詢文件提及，在禁制外國政治性組織介入香港特區政治事務上，現行《社團條例》條文中「外國政治性組織」及「聯繫」條文已足夠，當時禁制僅針對與外國政治性組織有聯繫的政治性團體，或從事或企圖從事叛國、顛覆、分裂國家、煽動叛亂或間諜活動的組織。今次諮詢文件則提及，《社團條例》不適用於公司、法團或合作社等，也未能處理禁制組織於海外成立影子組織，因此建議賦權保安局長，若維護國家安全需要，可禁制本地組織，或與境外政治組織有聯繫的本地政治性組織運作。

明報記者

（23條立法）