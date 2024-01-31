鄭雁雄：發展安全「車之兩輪」 下步辦好國安大案

中聯辦昨日舉行2024年新春招待會，出席人士包括多個中央駐港機構代表、全國政協副主席梁振英、前特首林鄭月娥、前特首曾蔭權、終審法院首席法官張舉能等，藝人楊明等各界人士亦獲邀出席。對比新冠疫情前的酒會，以往台下的出席人士在會場站立及走動，今年場內則安排座椅及餐桌。

中聯辦新春酒會 4屆特首同場

鄭雁雄致辭時表示，2023年對香港而言是一個極不尋常，殊為不易的重要年份，在中央的堅強領導和有力支持下，特首李家超及其管治團隊敢於擔當，善作善成，一心一意帶領香港抓住機遇、再創輝煌。

李家超致辭時表示，政府在龍年有三大重點工作，包括盡快完成《基本法》23條立法，履行憲制責任，「讓香港輕裝上陣，排除後顧之憂」；第二是全力推動經濟發展，更好融入國家發展大局，提升香港的國際競爭力，第三是持續不斷改善民生，讓市民安居樂業。

（23條立法）