李：立法利安全營商 自衛非針對別國

政府昨日公布就23條立法展開公眾諮詢，李家超稱立法「必須做、盡快做」，舉出《基本法》23條、人大《528決定》和《港區國安法》列明本港有憲制責任完成立法，又認為2019年「黑暴」及複雜的地緣政治，令社會警覺國安風險是「真實」及「可突如其來」，故需盡快修補法例「短板」，以維護國家安全，同時強調會保障《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》規定下市民享有的權利與自由。

「街頭暴亂隨時藉民生問題推波助瀾」

他補充，本港現時需面對境內外的國安風險，境內有外國代理人及「港獨」思想潛伏在社會，街頭暴亂隨時可利用民生、民主及一般的生活問題為幌子推波助瀾，同時要防範「孤狼式」攻擊和潛伏性對抗；境外方面則有西方國家及個別人士因政治理由針對中國，點名指美國中情局與英國情報單位公開表明會做大量工作針對中港兩地。他說，立法並非針對個別國家，但需保護自身，「當別人真的來犯我」時要有充分的法律基礎處理。

是次立法諮詢期即日起至2月28日結束，較2003年的3個月短，李家超認為諮詢期設計合適，社會對立法維護國安有強烈共識，政府亦會有大量解說、認真處理諮詢工作。

謂終結「纏繞26年問題」 專注拼經濟

李冀立法可為「纏繞香港26年的問題寫上句號」，盡早專注發展經濟。被問到會否憂慮立法影響經濟發展及引發新一波移民潮，他答稱國安法訂立後，去年本港銀行存款增加14%、有300間公司在港開業、投資額翻倍並達616億元等數字，反映安全及穩定能帶來資金及人流，相信立法有利經濟。

恒指開市跌 指因素眾多

至於被問到恒指昨早開市錄得下跌（詳見另文），他說股票市場波動受眾多因素影響，如利息、環球經濟的風險和壓力、供應鏈，以及戰爭或衝突等，重申安全和穩定的環境對經濟發展必然有利。

（23條立法）