引英法例 羈留研延長 陳文敏：英允挑戰安排

湯家驊：可仿英拘押14日再申延長

行會成員湯家驊說不揣測最終覊留時間，但認為日後法例可仿效英國最長拘押14日、再向法庭申請延長，或根據需要向法庭申請批准。

陳文敏稱，現時羈留期限過後，控方落案起訴時可向法庭申請拒絕被告保釋，認為延長羈留期做法危險。政府諮詢文件引用英國國安法，稱當地容許警方向司法機關申請羈留嚴重罪行被捕人最長14日。陳稱，英國法院沒有像《港區國安法》排除「有利於保釋的假定」，當地亦容許就有關決定根據人權法挑戰，甚至上訴至歐洲人權法庭，提醒參考外國例子不能「人有我有」，應同時留意外國人權保障。

民主黨主席羅健熙稱國安法實施至今「看不到有很大的短板」，憂慮延長羈留期影響被捕者人身自由。他促請當局交代相關機制，包括審批權力、條款和標準，平衡國安及人權。

未列陪審制度 林定國：遵循國安法

國安法就案件及法律程序有多項規定，包括容許律政司發出證明書後不設陪審團，由3名指定法官審理；法官需信納被告不會繼續危害國安才准保釋。23條立法諮詢文件無提及審訊安排，被問及23條案件會否有陪審團時，律政司長林定國說23條的陪審團制度和保釋要求會遵循國安法規定，國安法相關條文列明凡觸及國安的案件均適用。

沒提刑罰 李家超：沒移交內地元素

至於23條立法會否同樣設有可移交內地審理的條款，特首李家超稱今次立法「沒有將香港被捕人移交內地的元素」，強調案件在港審訊。

有別於2002年的立法諮詢文件，今次諮詢未提出建議刑罰水平。羅健熙認為諮詢文件未有清楚交代部分立法內容，要求當局盡快公布讓社會討論，令諮詢「更充實和有意思」。

（23條立法）