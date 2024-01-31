23條增境外干預等罪 諮詢一月 禁失實陳述使人精神受創等手段干預國家特區

5範疇涵間諜叛國叛亂竊國家機密

政府昨公布23條立法諮詢文件，並展開公眾諮詢至下月28日，為期不足一個月。撇除《港區國安法》已禁止的分裂國家和顛覆中央政府行為，今次提出立法規管五大範疇：一）境外干預及危害國安的組織；二）竊取國家機密及間諜行為；三）叛國；四）叛亂、煽惑叛變及離叛、煽動意圖行為；五）危害國安的破壞活動。立法建議涉及新增多項罪行，將1項罪行以成文法編纂，以及修訂多項現有法例或罪行（見表）。

政府昨介紹諮詢文件時多次提及會尊重和保障人權。李家超稱會依法保護《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》規定的言論、新聞、出版、結社、集會等自由。

李家超：依法保障自由

歐盟：部分嚴過國安法 憂削僅存自由

今次立法提出多項針對境外勢力建議，包括增設「境外干預罪」，禁止任何人以不當手段配合境外勢力，干預國家和特區事務，包括影響中央或特區政策、干預選舉、影響立法會及法院履行職能、損害中央與特區關係。諮詢文件提及除了犯罪行為，作出關鍵失實陳述、使人精神受創傷或過分受壓、使人蒙受財政損失等，均被界定為不當手段。立法亦建議賦權政府禁止危害國安的「與特區有關聯的境外組織」在港活動，間諜罪則禁止任何人勾結境外勢力發布虛假或誤導的事實陳述。

李家超昨在記者會稱，23條立法是「防禦性」，「這是一道法律告訴大家別攻擊我們」。他說國安風險複雜、真實和嚴峻，多處發生地緣衝突，香港須有充分法律基礎自我保護，強調立法非針對任何國家。中聯辦主任鄭雁雄昨在中聯辦新春酒會致辭時稱，「發展與安全是車之兩輪、鳥之兩翼」，23條立法有助本港社會和經濟發展。

歐盟發言人回應稱，與國安法的規管範圍與嚴苛措施相比，今次立法部分定義和條文看齊甚至超越，擔心進一步削弱本港僅存的自由。

劉兆佳料針對美國等

陳文敏指含糊 憂影響正常商業

劉兆佳認為，美國等西方國家一直在背後影響國家安全，今次立法很大程度上是針對她們，包括新增「境外干預罪」、立法具有域外效力等。港大法律學院客座教授陳文敏質疑「境外干預罪」字眼含糊，舉例有人呼籲沽售港元導致部分人虧損是否違法，冀政府澄清。陳憂慮條文太闊會影響正常商業行為，「範圍可能大到本來不想打擊的都被打擊」。

港大法律學院教授陳弘毅認為，立法內容大部分沿用原有法例並稍作修改，對於多項新增刑事罪行，他說歐美國家最新的國安法律均有處理破壞活動、電腦和電子系統活動和防止外國干預，本港立法符合國際趨勢。

諮詢期較02年大減 李：社會已有共識

今次立法公眾諮詢期昨日展開，至下月28日結束，為期不足一個月，較2002年的3個月大幅縮短。被問到諮詢是否「走過場」，李家超稱今次立法工作認真，會充分考慮市民意見，社會已有共識，期望盡早完成立法。保安局長鄧炳強昨在立法會稱，本港有「成千上萬個界別」，未必能為每個界別舉行諮詢會，將以「市民大會」形式諮詢各界。

民主黨主席羅健熙認為今次諮詢期橫跨農曆新年假期，立法建議條文複雜且涉及多國法律，冀當局將諮詢期延長至3個月，讓市民充分討論。大律師公會前主席陳景生認為國安法已實施，沒迫切需要匆忙立法。前刑事檢控專員江樂士表示，公眾諮詢為期一個月確實較短，惟足以讓關注立法的市民研究文件並發表意見。

明報記者

（23條立法）

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