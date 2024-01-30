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恒大逾九成資產在內地 資不抵債 港判令如何執行 國際關注

【明報專訊】中國恒大（3333）最終為高債所困致清盤收場。該集團雖然仍然坐擁1.74萬億元（人民幣，下同）巨額資產，但負債早已逾2萬億元致資不抵債。恒大絕大部分資產位於內地，本港法庭的判令如何在內地執行，更成為國際投資界關注的焦點。

據高院法官陳靜芬昨日判辭，恒大逾九成資產位於內地，其位於內地的營運實體即持股63%的恒大地產，在2021年底資產抵扣債務後尚餘資產淨值1.57萬億元。境外資產總值僅約762.7億元，相對境外債就有1981.03億元（見表）。恒大去年3月通函所示，評估境外無擔保債權人回收價值只有97.28億元，回收率依不同級別債權人介乎2.05%至9.34%，亦反映該等資產背負巨債早已資不抵債。事隔近一年，原先評估的回收率恐再縮減。

陸港清盤司法互認城市僅3個

清盤令若未能在內地獲執行，清盤人能為境外債權人變現的勢將有限。本港和內地清盤範疇司法互認的清盤城市數目有限，只有深圳、上海及廈門，相對恒大資產遍佈全國，清盤人要向內地法庭申請確認執行本港清盤令，會否獲受理及所需時間和程序，為外界密切注視。

另外本報翻查恒大2022年年報顯示，其地產發展業務資產雖約有1.63萬億元，負債卻近1.65萬億元，早已資不抵債。到2023年度中期雖然未有再列明該部門負債，但資產值降至1.57萬億元，半年內萎縮了約600億元，淨負債或再加大。另恒大無負債的租賃物業向來不多，其價值亦由2022年底的630.62億元降至去年中的588.12億元，半年收入亦只有2.04億元，要應付龐大債務屬杯水車薪。以此資產負債推算，即使恒大內地營運實體執行清盤，債權人所得可能亦很有限。

恒大曾經風光一時，在2017年10月股價升至逾30元，市值最高4154.58億元，主席許家印身家暴增至3206.15億元後，成為「胡潤百富榜」首富，並連任多屆全國政協，政、商事業登上高峰。恒大昨日停牌前市值蒸發至只得21.52億元，較高峰時大減99.5%，許家印亦成為內地當局違法調查對象。

明報記者

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