恒大遭頒令清盤「保障債權人」 欠債2.5萬億 高院：助脫許家印控制 除發新債障礙

成為本港最大宗清盤案

今次將中國恒大清盤的呈請人為恒大旗下房車寶的投資者Top Shine Global Limited，Top Shine於2022年6月24日入稟將中國恒大清盤，其後恒大以重組計劃一拖再拖，整個審訊歷時逾1年半。

官批欠重組方案 延期請求「適可而止」

法官陳靜芬在昨日聆訊重申，自去年12月4日的聆訊後已給予中國恒大長達8周時間修訂其重組計劃，惟恒大未有提交新重組方案，且已資不抵債，認為法庭是時候對恒大再延期的請求說「適可而止」（enough is enough）。

陳官在書面判辭指出，恒大在1月26日下午4時始姍姍來遲提出，將聆訊再延期3個月以推進新修訂的重組方案，並在1月25日才向境外債權人特別小組提交資料。她更批評，恒大約10頁長的「新重組方案」甚至不能稱為「重組提案」。判辭續指法院是考慮到清盤呈請已拖延逾19個月，認為恒大既欠缺實質重組方案，遑論取得必要多數的債權人支持方案；相反，公司若被法院清盤，就公司而言，可令中國恒大脫離許家印的控制，許亦一直是公司發行新債務工具或新股的監管障礙之一，改由獨立清盤人控制公司、保護和保全其資產，可令債權人利益得到更好保障，故向恒大頒下清盤令。

恒大去年中提出的債務重組方案，據報原已獲大多數債權人同意，惟在原定9月底的債權人會議前數日，恒大突然公布取消會議，翌日公布由於旗下恒大地產遭中國證監會立案調查，令集團不符發新債資格，重組計劃因而胎死腹中。

清盤人：首務重組續運業務 保留價值

清盤人之一的黃詠詩於庭外見傳媒，表示會全力引導恒大集團業務可持續運作，首要任務是盡可能保留、重組或繼續營運恒大的業務，有系統地保留恒大的價值，增加債權人可以得到還款的機會；在清盤程序的框架內，團隊會考慮任何可行的重組方案，安邁會先與恒大管理層開會，了解集團狀况及商討下一步工作。

黃詠詩又強調，高院頒下的清盤令只針對母公司中國恒大，不會對恒大旗下附屬公司運作造成直接影響，特別是內地營運的附屬公司，並希望與恒大現有管理層合作，達成解決方案，盡可能減少對所有持份者的進一步干擾。

總裁肖恩：穩步推進業務正常經營

恒大行政總裁肖恩（圖）回應內媒時亦表示，接下來將採取一切合法合規的措施，在保障境內外債權人合法權益的前提下，穩步推進集團業務正常經營。

中國恒大及同系恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）在恒大清盤令頒下後先後停牌。恒大停牌前股價瀉20.87%，報0.163元，再見上市新低，傍晚公布將繼續停牌；恒大物業跌2.5%後停牌，恒大汽車停牌前挫18.21%，兩股同於今日復牌。

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