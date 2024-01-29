疑遭社區保母虐待女嬰仍危殆 孫玉菡稱檢討培訓要求、流程

親人：完成腦手術 需觀察顱內壓

女嬰家屬昨到醫院探望，兩名女親人向傳媒透露，女嬰完成腦部手術，需觀察顱內壓。她們指女嬰過往由傭人照顧，一直身體健康，現見她受傷感到痛心，「總之BB係無辜」。

孫玉菡昨回應傳媒稱，警方已接手調查及處理事件，調查期間社署及仁愛堂會全力配合，希望盡快查出事件成因。他提到鄰里支援幼兒照顧計劃已運作一段時間，特首在去年10月發表的《施政報告》提出，政府會增加社區保母的服務獎勵金，照顧3至9歲兒童會由每小時25元增至40元；照顧零至3歲嬰幼兒或有特殊學習需要兒童則增至60元；因應服務獎勵金的調整及計劃服務名額將加倍，社署會檢討有關的培訓要求及流程，以檢視是否有需要改善。

孫提到，相信仁愛堂根據要求提供培訓及指示運作流程，由於警方已接查，目前不適宜就有關情况評論，亦不宜過早揣測；並祝願女嬰早日康復，稱會為家屬提供必要支援，包括情緒支援等方面。

另外，孫玉菡指社區保母由政府提供資金並挑選合適的非政府機構營辦服務，會簽訂協議，訂明其提供服務的內容、標準及所需培訓等，具體落實均通過非政府機構實行，而政府會確保有關非政府機構按要求及守則工作。

上周四下午約2時，保母在為女嬰洗澡後發現其抽搐，透過社區中心通知父母，女嬰經醫生檢查後發現腦有血塊、左眼腫脹，認為很可能是人為造成。警方接報調查，前日拘捕33歲姓鍾女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。社署早前證實該保母為首次照顧兒童。