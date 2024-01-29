與北都毋須二選一 「市况不明人工島可全建住宅」

「360度海景，起公屋把鬼」

王于漸說，交椅洲概念上是港島的延伸，主要解決連結港島與九龍新界的交通網絡，在無法興建第四條過海隧道下，儼如發揮相同角色，「解決交通網絡有落腳點，我覺得人工島本身不是最緊要」。他說，既然都要興建交通網絡，若只在海中建大橋太浪費，「填一個島，上面可以住50萬人，樓賣幾多錢？實找到條數（成本）」。發展局長甯漢豪曾說人工島七成作公營房屋，王說政府目前含糊處理土地用途，未觸及地積比等細節，而人工島「360度海景，起公屋把鬼」，應多建私樓和居屋。

至於北都，他說策略上主要與內地發展融合，讓新的產業及人口遷入，建立以新界北的城鎮區域發展，類似九龍和港島。他說，北都未必成為中環等的核心商業區，例如創新科技或生物科技產業遷入，其增值率始終未及中環。

政府預計財政再「見紅」，王于漸料在人口老化下，醫療及社福開支仍未見頂，形容政府財政出現結構性的問題，尤其醫療開支增幅「可大到驚人」。他提醒，政府加建公屋下，房屋開支同樣會拾級而上。

撐轉售公屋 質疑政策指標

一向贊成容許轉售公屋的王于漸質疑，政府一直將以縮減公屋輪候時間作政策指標，但沒有問為什麼市民會輪候。他表示，市民愈買不起樓，政府不斷要建公屋，指如果公私營建屋7：3比例不調整，便會愈來愈失衡，「六四變成七三，遲早八二、到九一而已」，政府「滿足自己訂出來的社會問題」。

相對新加坡逾八成國民居於政府興建的組屋，當中九成屬自置物業，王于漸形容「我們的政府（的人），是打份工，所以大動作，要大抱負的人才做到」，又稱「好多公務員都同我講，他們都好贊成（公屋轉售），不過贊成的都不在房屋署做」。