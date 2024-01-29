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王于漸指港產業垂死 倡大辯論再定位 人口老化最大挑戰 建議吸才變1000萬人口增動力

【明報專訊】香港新冠疫後經濟復蘇步伐較預期慢，香港大學首席副校長及經濟學講座教授王于漸表示，很多本港產業都面對困難甚至消失「these are dying（垂死中）」，建議香港應啟動一場大辯論，分析優勢及弱勢，為未來重新定位。他接受本報專訪時指出，香港面對人口老化，建議長遠透過吸納人才定居，甚至變成有達1000萬人口城市，增加勞動力及經濟動力，才有出路。

明報記者 林勵

至於本港是否應思考國家安全的管治路線，或在管治手法上放鬆，以吸引人才來港，王于漸說沒有什麼關係，因來港的人為求發達，本港應專注可做的範疇，「不要去想我們做不到的事情」。他形容：「國安法，what can I do（我們可以怎樣）？無嘢do。」

八大中心是口號 京不會幫港吊鹽水

香港支柱產業如金融及旅遊業未走出寒冬，王認為本港仍有前景及希望，但本港正面對存在危機（existential crisis），多個產業沒新賣點，例如金融業今日不知明日事，又反問：「你估我們還可以依靠大陸遊客，可以撐起經濟？」雖然政府積極推動中央定下「八大中心」策略或發展創科中心，他形容這些「是口號、無內容」，國家也不會幫香港「吊鹽水」，未來兩三年需辯論本港何去何從，及確立步驟重建新定位。

經濟模式增值不高 「難道仍只做sales」

早年內地開放自由行旅客來港，但王于漸指經濟模式增值不高，如中環名店的貨品外國入口，售貨員或買手等技術含量不高，「最大收入是業主」，反觀新加坡人均教育水平提升，人才投身更高增值行業，經濟增長率慢慢超越香港，一河之隔的深圳也漸漸成為內地最開放城市，吸引大批內地人才。他認為香港需認識目前全局，並找出解決方法，「難道還只是做sales（銷售員）？」

王于漸在訪問中多次強調，香港最大挑戰是人口老化，要令經濟反彈需要年輕人口，「靠阿伯點得？」他相信本港仍有制度優勢，問題在人才不足，比喻「香港是個好靚的跑道，跑道有什麼好看？要飛機來升降、跑車來賽跑，就要給人入來」，指二戰後香港大量吸納內地人口，帶來資金、技術及人才，創造當時經濟奇蹟，如今正要複製當年成功經驗。他補充，當短期人口增加，本地生產總值（GDP）就會增加，政府收入自然也增加。

王于漸指出，香港本身是高度開放的城市，但疫情期間與全世界隔絕，包括與內地隔絕，錯失3年多發展經濟關係的時間，加上地緣政治令經濟重開事倍功半。他表示，如今進軍內地市場不容易，內地疫情期間也有自身發展，更緊密經貿關係安排至今仍面對「大門開、小門不開」等問題。談及與內地合作，他認為香港未來可結合內地，進軍國際市場。

政府財赤持續，料本年度赤字逾千億元。王于漸說政府財赤很大程度受外圍經濟影響，同時全球供應鏈受地緣政治及疫情洗牌效應，「中國貨運去美國，美國不歡迎你，但就可以（將生產線搬）去墨西哥、越南生產」，香港可積極參與當中重整的生產秩序，政府雖有角色，更大程度靠商界努力。

地緣政治下 需主動找人尋商機

在西方對華強硬態度下，王于漸說地緣政治對本港經濟是一大挑戰，但香港仍可重建與國際聯繫，「別人不看我，不代表我不可以去找人」。「現在不是美國人討厭我們，是美國政府討厭我們，你估美國人不想和我們做生意？我們去找可以做的生意，美國政府不打壓的生意，世界這樣大！」

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相關字詞﹕八大中心 財赤 大辯論 人口老化 王于漸

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