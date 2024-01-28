寮屋區青磚或融入重建項目 承諾盡納意見

【明報專訊】政府2019年《施政報告》提出重建3個市區寮屋區作高密度房屋發展，即茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村，及後稱交由房協發展。房協行政總裁陳欽勉表示，除會原址保留茶果嶺村內的三級歷史建築羅氏大屋及開放予公眾參觀，亦考慮將部分古屋的青磚和花崗岩，以不同方式融入新項目。他續稱，重建項目始終需符合政府的建屋期望，但承諾會盡量吸納不同意見，在規劃參數與保育之間平衡和取捨。
政府有關部門會負責3個寮屋區清拆戶的賠償和安置，清拆後地皮交房協發展和管理。房協表示3個項目仍處初步規劃階段，預計共提供約8800伙，約八成為專用安置屋邨單位，2028至2033年分階段落成。根據3個項目的分區計劃大綱圖，最高住用地積比率相當於7.5倍。
有團體稱3個寮屋區內有多幢沒評級的百年古屋，例如竹園聯合村內的青磚和花崗石古屋可追溯至清代。陳欽勉表示，若部分建築物料能配合到發展項目的設計，都會想方法保留，例如將部分青磚放置在新建項目某處供人參觀，或成為項目設計一部分。他強調，保育不是留一塊青磚就完事，定會以某種形式將一些信息帶給未來入住居民，例如有關地方的歷史文化和傳統故事等。
茶果嶺村保留龍舟 持開放態度
陳又說，有關古屋始終不是獲評級的歷史建築物，若要全部保留，會影響整個發展項目規劃參數，但會在可行範圍內參考不同意見。對於茶果嶺村內擺有龍舟、麒麟、花炮等富傳統文化的物件，他說房協同事曾與當地居民和政府部門溝通，據聞居民有意自行保留龍舟，房協持開放態度並視乎情况回應居民期望。