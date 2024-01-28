寮屋區青磚或融入重建項目 承諾盡納意見

政府有關部門會負責3個寮屋區清拆戶的賠償和安置，清拆後地皮交房協發展和管理。房協表示3個項目仍處初步規劃階段，預計共提供約8800伙，約八成為專用安置屋邨單位，2028至2033年分階段落成。根據3個項目的分區計劃大綱圖，最高住用地積比率相當於7.5倍。

有團體稱3個寮屋區內有多幢沒評級的百年古屋，例如竹園聯合村內的青磚和花崗石古屋可追溯至清代。陳欽勉表示，若部分建築物料能配合到發展項目的設計，都會想方法保留，例如將部分青磚放置在新建項目某處供人參觀，或成為項目設計一部分。他強調，保育不是留一塊青磚就完事，定會以某種形式將一些信息帶給未來入住居民，例如有關地方的歷史文化和傳統故事等。

茶果嶺村保留龍舟 持開放態度

陳又說，有關古屋始終不是獲評級的歷史建築物，若要全部保留，會影響整個發展項目規劃參數，但會在可行範圍內參考不同意見。對於茶果嶺村內擺有龍舟、麒麟、花炮等富傳統文化的物件，他說房協同事曾與當地居民和政府部門溝通，據聞居民有意自行保留龍舟，房協持開放態度並視乎情况回應居民期望。