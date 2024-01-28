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要聞

監測天秤安全 偕應科院研系統

【明報專訊】房協安達臣道資助出售房屋地盤2022年9月7日天秤倒塌3死6傷，政府正審理項目承建商精進建築有限公司續牌。房協行政總裁陳欽勉向本報表示，精進建築現仍按合約進行工程，2025/26年落成目標不變，現階段不評論任何假設情况。

陳欽勉透露，天秤意外發生後，房協額外要求所有地盤承建商就天秤設計委聘獨立工程師審批，再由房協委聘的結構工程師核實相關程序；承建商另需委聘獨立專業人員每月測試及稽核天秤鋼纜，確保狀態良好；天秤吊鈎亦要加二維碼以便即時翻查設施檢查紀錄等。

陳續稱，房協正與香港應用科技研究院（ASTRI）合作研發天秤監察系統，透過光學傳感器和3D結構模擬，監測天秤有否金屬疲勞，以及哪些位置特別受力或有否超出負荷，數據有助審視天秤維修保養策略，進一步提升地盤安全。

查冊揭8宗疑濫用公屋 稱不手軟

房協另一重要工作是防止公屋被濫用。陳欽勉表示，上月開始使用土地註冊處的物業查冊系統，主動查核租戶是否擁有香港住宅物業，至今發現8宗懷疑個案，會進一步調查和跟進，形容房協打擊公屋濫用「不會手軟」。

陳又說房協轄下出租屋邨的管理皆由房協職員負責，正採取不同方法監察，包括恆常化非辦公時間家訪、設多渠道接收居民舉報、檢視用水電特別少的個案。他又說，若房委會與內地有關部門有相關機制或計劃，查核公屋住戶有否瞞報內地資產，房協會參考並研究落實。

相關字詞﹕資助出售房屋 精進建築 房協

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