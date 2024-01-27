官商民齊辦盛事 冀拆牆鬆綁盼「捉鹿識脫角」

【明報專訊】政府盛事一浪接一浪，昨宣布今年將推出一系列推動盛事經濟的措施，文化藝術盛事委員會及旅發局肩負重任，爭取全球知名盛事落戶香港，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等經濟收益，冀把「人氣變財氣」。而政府跨部門盛事統籌協調組成立，亦為盛事主辦機構在港「拆牆鬆綁」起重大作用。有知情人士形容，今次是「官商民齊合作」，相信可起「捉到鹿識脫角」作用。
文化藝術盛事委員會去年成立以來，各委員均以人脈關係，在全球「獵頭」及物色知名盛事落戶香港，昨日公布的部分項目，可謂委員會努力成果。另政府高層介入並牽頭協調盛事落戶香港，最重要是這類大型活動往往涉及大規模封路、交通改道，甚至有需要時部分鐵路站出入口要封閉，並要有大批警員協助維持秩序，非個別政府部門或政策局可以獨自處理。
此外，國際著名時裝品牌Dior於3月23日在港舉辦2024秋季男裝系列時裝展，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛穿針引線，可謂功不可沒。鄭早前於Ig上載與Dior男裝藝術總監Kim Jones及法國球星兼Dior全球大使麥巴比（Kylian Mbappé）的合照。昨日記者會有傳媒提問麥巴比是否來港參與，鄭稱需交由時裝品牌容後公布。據悉，是次時裝展雖不涉文化藝術盛事基金撥款資助，但文體旅局、相關部門及文藝盛事委員會將全力支援相關的舉辦細節。