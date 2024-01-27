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兩頭炮亞洲首辦 紅心快閃半空飄 ComplexCon多潮牌

【明報專訊】未來半年3項盛事中，兩項均首次在亞洲舉行並落戶香港，包括由英國時裝設計師Anya Hindmarch設計的巨型飄浮紅心裝置「Chubby Hearts」，以及國際流行文化盛事「ComplexCon」，前者曾在倫敦展出3次，香港版將較倫敦版大4倍，直徑約12米，下月14至24日、即情人節至元宵節在中環皇后像廣場花園展出。小型版飄浮紅心（直徑約3米）則每天在全港地標和景點「快閃」展出，地點和時間由主辦方於每天早上在網上公布。

內地客：黃鴨更得意 不專程來

Chubby Hearts於2018、2019、2022年在倫敦多個景點展出，今年首度來港。記者昨訪問內地旅客，部分說不會專程來港打卡，來自深圳的蘇小姐認為早前的「黃鴨」較Chubby Hearts「得意及好睇」。

ComplexCon於2016年起每年在美國洛杉磯舉行，不少國際潮流品牌參展，每場逾5.5萬人參加。據《華爾街日報》報道，以往場內銷售額達2000萬至3000萬美元（約1.6億至2.3億港元）。今年活動於3月22至24日移師本港亞博館，去年11月開賣、售1880及3980元的早鳥門票已售罄，正價780至4780元門票本月底開售。

另一盛事與武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰有關，3月15日至7月2日在中環愛丁堡廣場展出10個其筆下角色的雕塑，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》郭靖等，亦重現《射鵰英雄傳》的蒙古包。香港文化博物館3月15日至10月7日亦辦相關雕塑展。

Chubby Hearts及金庸展獲文化藝術盛事委員會資助；ComplexCon則由委員會支持及牽線舉辦。

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