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旅發局專組任「聯絡窗口」 評估後交建議

【明報專訊】政府就推動「盛事經濟」落實一系列措施，包括由旅發局成立專組，負責第一站聯絡窗口角色，與盛事主辦單位聯繫。專組會與主辦單位溝通，了解活動落戶本港所需安排，以及主辦單位期望及需要，再初步評估，包括盛事在港舉辦效益，然後向政府提交建議。財政司副司長黃偉綸稱，並無額外向旅發局增加人手資源或營運撥款，形容總體公共財政「緊絀」。他說，旅發局與文體旅局都是「地莊上陣」，感覺到相關部門熱情及自願協助，期望一同努力創造更多價值。

三大考慮：吸引力塑形象展策略地位

旅發局總幹事程鼎一稱，新機制下，局方接獲主辦單位方案及資料後會初步評估，強調「並非絕對有能力可全部由一個機構去做」，需時邀請有關業界、專家及政府部門提供意見。局方有三大考慮因素，包括能否吸引大批市民和旅客參加；能否協助本港在全球營造正面曝光及提升形象；能否展示本港的策略地位，例如國際金融中心及全球城市「超級聯繫人」角色等。他說上述因素非單一或結合，亦有其他方面一併考慮。

旅發局表示新機制有五大支援措施，包括評估方案是否值得支持、物色場地、考察場地、協助考慮活動的計劃和建議、透過局方全球網絡宣傳，期望有助保持本港作為「亞洲盛事之都」和「國際會展之都」。旅發局主席彭耀佳透露，去年局方成功競投或促成近60個大型國際會展活動，將於今年及未來數年在本港舉行，預計總參與人數約33萬，當中約21萬屬訪港旅客。

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