巨型心金庸展 3盛事料招60萬客 今年逾150項 江玉歡質疑「跑數」打卡為主難言盛事

三招推動 黃偉綸領跨部門協調

政府昨交代推動盛事經濟措施。黃偉綸說，政府日後有三大方面改進，包括由旅發局連同貿發局及政府駐海外辦事處，物色並爭取全球盛事來港舉行，亦會主動為在港舉辦的盛事增值（見表2）。黃認為，主辦單位很多時並非需要財政支援，更多關注規管發牌、人潮管理及交通等配套，故他將與文體旅局長楊潤雄擔任「跨部門統籌協調組」正副組長，確保跨部門「以便利為先」支持盛事在港舉行。

今年不訂KPI

黃：日後或以數目為依歸

本港今年上半年將舉行逾80項大型盛事，被問有否訂關鍵績效指標（KPI），黃稱日後很可能以盛事數目為依歸，惟今年盛事已敲定，以此作KPI或有「少許取巧」，將視乎今年經驗，為明年或稍後訂立適當指標。他相信旅客感受本港具動感和活力一面，會成為本港最佳大使推廣，鞏固和提升本港國際城市地位，帶來無形貢獻。

至於會否主動邀請國際知名歌手來港演出，黃稱當局會制訂盛事「爭取名單」，惟不會對外公布，以免影響與主辦單位商討；當局又會向主辦演唱會的中介人表達歡迎來港信息，盼未來新落成場館可滿足國際巨星需求。

近日有議員關注政府高壓執法，難緩和社會氣氛；而《基本法》23條今年內完成立法，政府料有外國政府大肆打擊。被問會否擔心令盛事經濟成效事倍功半，黃稱社會對盛事仍很熱心，今年盛事數量較去年多，涵蓋不同方面，舉例本周亞洲金融論壇有3600人參與創新高，認為本港作為國際城市仍具高吸引力。

江：未見港特色 應量化效益

江玉歡回應查詢稱，舉例文化藝術盛事基金今年首3項活動，曾先後在英國、內地及美國舉辦，部分最多歸類「與設計師合作項目」，無法展現本港獨特性。她認為盛事最重要元素之一是具國際影響力，在本港勞動力不足下，理應集中資源舉辦優質項目，而非重量不重質，否則無法炒熱市道。

新加坡去年舉辦世界一級方程式賽事，江稱該盛事為當地製造逾3萬個就業職位，收益以數億港元計，強調量化經濟效益才能吸引業界參與。她說政府角色不應是協調而是推動，形容「社會要摩打，並不是攪拌棒」。

業界倡旅社售門票

一併推介周邊配套

旅遊促進會總幹事崔定邦建議，政府可將部分門票經旅議會安排本地旅行社發售，相關旅行社一併推介餐飲及酒店等配套，以推動周邊旅遊收益。新一份《財政預算案》下月發表，崔建議政府向旅發局增加撥款，牽頭舉辦更多盛事，「要煮飯，首先要提供米」。他說旅發局擁有豐富經驗，甚至廟街都「起死回生」，相信撥款不是「開支」，而是有回報的「投資」。

民建聯鄭泳舜表示，有體育機構擬引入盛事，惟無從入手，冀旅發局在申請牌照及配套服務等提供協助。民建聯周浩鼎認為，當局須把旅發局相關地區辦事處升級，加強對中東及「一帶一路」地區等推廣。

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