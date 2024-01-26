王逸戰指壁屋少年犯遭雞姦 警證拘一男 未夠證據起訴

王逸戰上周五（19日）在社交平台撰文稱，壁屋懲教所一名15歲少年犯早前被另一囚犯「以冬青膏搽龜頭，以牙刷捅肛門，甚至強姦非法肛交」，但該少年受威逼而不敢告知家屬，直至他不斷屙血送院，懲教職員才報警。王稱院所內有房間沒有閉路電視，有少年犯被懲教職員施襲及體罰，又稱少年犯中地位最高的被稱為「B仔」，在院所內「為所欲為」，部分事情在職員默許下發生。

懲教日前譴責無實據言論 批抹黑

昨稱「針對工作指控」無實據

就王逸戰及另一刑滿少年犯鍾翰林撰文提及的指控，本報向懲教署查詢，署方周一（22日）回覆稱，就近日有人在社交媒體發布全無事實根據的言論，意圖抹黑懲教工作，署方予以嚴厲譴責。署方表示，任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息；重申在囚者如不滿待遇，可透過署內外不同途徑申訴。該署未有指明是哪些指控無事實根據。

本報向王了解，按其提供的資料再向警方及懲教署查詢。警方前晚及昨日兩度回覆稱，前年1月30日接獲相關部門轉介一宗「求警協助」案件，交將軍澳警區重案組跟進，同年2月16日以涉嫌「向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為」及「未經同意下作出的肛交」拘捕一名19歲男子。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，沒有足夠證據檢控被捕男子。

懲教署昨表示為保障個人私隱，不評論個案，強調若發現任何違法行為，定必嚴肅跟進。本報再向署方查詢，為何早前就王所述個案回覆稱「全無事實根據」，署方稱近日有人在社交媒體發放「針對懲教工作」的指控並無事實根據。

王：公開事實反被指抹黑感憤怒

狄志遠倡加裝天眼保障職員囚犯

王逸戰昨晚再發文補充，稱當時將軍澳重案組一隊曾在壁屋懲教所調查並為相關者錄口供，事主曾親自將事情來龍去脈告訴他。王稱希望有關部門能徹查事件，防止再有同類事件發生，避免更多人承受痛楚，自言並非為抹黑懲教署，對公開事實反被指意圖抹黑感憤怒。

壁屋懲教所一名18歲還押男犯早前疑曾被一名二級懲教助理襲擊，導致肛門撕裂及直腸受傷，警方拘捕6人，包括兩名懲教人員。社福界立法會議員狄志遠稱，近日在囚者疑受虐個案令人關注，期望約見懲教署了解情况及有關監管工作，並建議署方加裝閉路電視或加強監管，以保障職員及在囚者。