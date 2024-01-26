「3比2」成案例否 陳文敏：成普通法原則 湯家驊：沒約束力

鄒幸彤被控違反《公安條例》第17A條，該條文衍生多宗遊行示威案件，包括2019年8．18流水式集會案。港大法律學院客座教授陳文敏表示，同類案件的被告日後可在審訊挑戰警方禁令，但要視乎被告是申辦遊行者，抑或只是普通參與者，至於挑戰能否成功要視乎個別案情，例如當時的社會情况和集會保安措施。他提到本案有「三比二」情况，日後法院亦可能在不同情况下再次審視判決。

湯家驊表示，就算3名法官採納鄒幸彤一方的部分觀點，全體5名法官仍裁定鄒挑戰禁令失敗，「不存在uphold（確立）被告挑戰禁令的權利」。對於同類控罪的被告可否以禁令不合比例為抗辯理由，湯認為他們只可嘗試引用「鄒幸彤案」去說服法官，下級法院未必要遵從3名終院法官的判斷。

大狀：鄒敗訴「輸唔晒」

有熟悉人權案件的大律師表示，鄒幸彤敗訴看來「輸唔晒」，案中多數法官採納着重人權保障的法律觀點，一來可能對其他被告有利，二來警方批准集會與否，都有禁令被帶上法庭挑戰的心理準備，會妥善準備背後理據，避免如鄒幸彤案一樣，在警司決定禁止集會後才索取衛生署專家報告。

明報記者