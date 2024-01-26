鄒幸彤煽惑集結案 終審復定罪 官3比2認同審訊中可挑戰警禁令 終裁挑戰不成立

發還原訟庭處理刑期上訴

終院昨早下令恢復鄒幸彤的定罪，發還予原訟庭法官處理刑期上訴。鄒原審時被判囚15個月。首席法官張舉能在庭上問及服刑情况，控方稱尚有4個月半刑期未執行，鄒正就另案還押。據悉，鄒昨午申請保釋等候上訴，排期下周二（30日）處理。

本案源於警方就2021年六四維園集會發出禁令（即「禁止公眾集會通知」），鄒幸彤一方爭議她有權在刑事審訊挑戰禁令是否合法和合乎比例，終院5名法官就此有分歧。常任法官李義和霍兆剛、非常任法官紀立信裁定鄒可以挑戰禁令，首席法官張舉能和常任法官林文瀚則持相反立場（見表）。

李義：行政措施牴觸權利須讓路

指警無積極責任保集會合法進行

法官李義在判辭表示，支聯會就禁令向公眾集會及遊行上訴委員會上訴時，鄒幸彤沒有參與其中，無機會提上訴和司法覆核，鄒理應可以在刑事審訊挑戰禁令合法性。李官稱，警方禁令是鄒面對的控罪元素，鄒以禁令削弱《基本法》和平集會權利為由抗辯，如有行政措施牴觸相關權利，前者必須讓路（give way），除非措施對權利限制合乎比例。

李官認為在《公安條例》下，警方須提供正當理由禁止集會，惟他不認同警方有「積極責任」確保集會合法進行。李官表示，警方只有責任真誠考慮集會組織者提出的建議，並非要想方設法促成集會。本案而言，李官指六四集會預料有4萬至6萬人聚集，當時正值新冠疫情，警方有理由不信納組織者能確保集會安全舉行，加上警方享有廣泛酌情權，禁令在限制集會權利和社會利益之間已取得平衡。李官裁定鄒幸彤對禁令的挑戰不成立，此意見獲法官霍兆剛和紀立信支持。

法官張舉能則表示，公安條例着重維護國家安全、公眾安全和秩序，香港市區地方擠迫，除了人權自由，亦要考慮安全因素。張官稱，公眾集會及遊行上訴委員會已確立禁令有效，若鄒幸彤可以在刑事程序挑戰禁令合法性，必然削弱禁令的權威，甚至鼓勵市民罔顧禁令而出席集會，構成混亂和困惑，例如警員未必知道可否在集會執法，情况有損國安和公眾安全，亦違背公安條例的立法原意。

張舉能：審訊可挑戰禁令削權威

或鼓勵市民罔顧

張官形容集會上訴機制一貫有效而迅速，組織者可上訴警方禁令，有關決定受制於司法覆核；組織者和參加者均可透過司法覆核，提出對禁令的質疑。張官表示，若集會受禁後有人被起訴，被告可申請司法覆核，押後刑事程序以等候覆核結果。張官遂裁定鄒幸彤不得在審訊挑戰禁令，法官林文瀚贊同此意見。

終院5名法官最終達成一致結論，裁定律政司終極勝訴，恢復鄒的定罪。

【案件編號：FACC 9/23】

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