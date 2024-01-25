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剷安全島兩死的士司機認誤殺 辯：無法解釋原因

【明報專訊】大埔廣福道2021年8月嚴重車禍，紅色的士「抽頭」越過雙白線，超越兩輛因紅燈停車等候的車，再切回原線時失控剷上安全島，撼向過路人群，導致2死8傷。的士司機昨日在高等法院承認兩項誤殺罪及4項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。法官關注，被告應跟隨前方的車停車，為何突然切線向前駛，「除了要快之外，看不到有何原因」。辯方稱被告無法解釋原因，但承認案情嚴重。

駕車近50年3罰款案底 官質疑不準

辯方透露，被告莫培華（現66歲）任職私人司機，案發時兼職駕駛的士，1977年取得車牌。辯方求情稱，被告事後自責和內疚，冀向死傷者家屬衷心道歉。法官陳慶偉質疑，被告駕車近50年，呈堂資料只顯示3個交通罰款案底，似乎不太準確，控方遂稱會索取進一步資料。

陳官關注被告為何切線向前駛，辯方稱無法解釋原因，但承認本案嚴重程度非常罕有。陳官遂稱，被告當時沒飲酒，涉事的士亦無乘客，「完全看不到有必要（這樣做）」。案件押後至2月22日判刑，被告繼續還押。

官：除了要快 看不到有何原因

案情稱，事發2021年8月22日早上11時，廣福道駕駛交通燈亮紅燈，西行線上的私家車和綠色的士均停下，行人陸續過馬路。被告駕駛之紅的未有停下，加速右轉「爬頭」越過前方兩車，切入對面的東行線。被告以時速約50公里再切回西行線，紅的隨即撞向安全島，並撼中一支交通燈。共6名途人捲入車底，包括37歲孕婦和4歲男童。

事件導致一男一女死亡，男死者腦組織被擠出顱腔，胸部和脾臟受傷；女死者胸部、脊柱和骨盆受傷，因身體多處受傷致死。涉事4名傷者傷勢嚴重，受傷孕婦胸部和手部受傷、顱骨骨折和腦內血腫，2022年1月誕下嬰兒；受傷男童腦出血、擦傷和腸道損傷。

被告在警誡下拒絕回答有關交通意外的問題，他接受酒精呼氣和藥物影響測試結果均呈陰性。政府化驗師發現涉事的士機件運作正常，並發現被告起初以時速32公里行駛，後來增至時速51公里，超出路段車速限制。

【案件編號：HCCC 19/23】

相關字詞﹕區域法院 奪命交通意外 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 誤殺 的士司機 大埔

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