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要聞

帶動港股再高收 恒指重上10天線

【明報專訊】人民銀行行長潘功勝在港股收市前突然宣布將下調存款準備金率0.5個百分點，料向市場提供1萬億元人民幣流動性，帶動恒指尾市曾抽升逾600點，收市升545點報15,899點，兩日累升938點並重上10天線，成交1288.07億元。內地股市亦造好，上證綜合指數連升兩日，重上2800關，收報2820點升1.8%；滬深300指數升1.4%，收報3277點。

港股昨高開248點，但隨着A股由升轉跌，升幅一度只有58點。午後A股回升，加上潘功勝約於3時半宣布降準，大市升勢即擴大至621點，收市升545點；國指收報5353點，升212點；科指升133點收報3281點。北水轉淨買入19.81億元，南水北上錄得5.39億元人民幣淨沽盤，終止連續兩日淨入。

路透：中國要求對冲基金限制沽空

昨82隻藍籌中有79隻上升，科技股成升市火車頭，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信上季增持約1.5億美元阿里美股，創辦人馬雲據報亦增持了價值5000萬美元的阿里港股，刺激阿里急升7.3%。市場憧憬內地遊戲新規擱置，網易（9999）揚6.6%，騰訊（0700）升3.6%，加上美團（3690）及京東（9618）分別升6%及4.7%，這5隻股份共推高恒指近200點。中資金融股亦升，平保（2318）升5.4%，中國人壽（2628）升4.9%，工行（1398）、中行（3988）、建行（0939）齊漲逾3%。

內地當局救市消息亦不絕如縷。路透社報道，中國證監會已要求一些對冲基金經理，限制在中國股指期貨市場的沽空行為，以穩定股市。報道引述一名對冲基金經理人接到中國金融期貨交易所電話，警告勿鹵莽沽空，尤其是不以對冲為目的的「裸沽空」（naked short selling）。

分析：倘沒好消息跟進 趁高減磅為妙

第一上海首席策略師葉尚志稱，繼傳出設2萬億人民幣的股市平準基金後，人行接着宣布降準，可見中央正引導市場資金往股市，料對股市起到更大支持作用，A股和港股的結構性拐點底部已出現；後市如升穿16,000點，料會進一步挾淡倉，從而再推高大市。耀才證券研究部總監植耀輝認為，恒指重上10天線（現約處15,682點），技術形態上已改善，反映市場對中央全方位救市措施反應正面，但仍要看措施如何執行，若之後沒好消息跟進，投資者仍是趁高減磅為妙。

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