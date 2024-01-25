人行伙金管局推6措施 陳茂波：加強港連接內地國際獨特功能

根據人行及金管局的公布，一、雙方將推動內地債券成為金管局合格抵押品；二、進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務；三、發布優化「跨境理財通」試點的實施細則；四、在粵港澳大灣區實施港澳居民購房支付便利化政策；五、擴大深港跨境徵信合作的試點範圍；六、深化數字人民幣在香港的跨境試點（詳見B1）。雙方在該等措施的細項及具體內容，有待進一步公布。

陳茂波昨天在亞洲金融論壇見記者時表示，這次公布的新措施，完善了現有債券通和跨境理財通機制、豐富了其內容，將增加計劃對投資者的吸引力，以及深化內地與香港金融市場互聯互通，進一步鞏固香港離岸人民幣樞紐地位，亦在多方面利民便商。他說：「這些措施將加強香港連接內地和國際市場和投資者的獨特角色和功能，並有助國家金融市場的持續有序開放」。他代表特區政府歡迎相關措施，並指政府會同監管機構一同落實執行好措施提及的工作。

麥萃才：強化金融跳板功能 增市場期待

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受本報訪問指出，今次推出的「三聯通、三便利」措施，一定有助香港強化金融中心及跳板的角色，優化跨境理財通及推動內地債券成合資格抵押品，他相信會有利中港兩地的金融協作甚至交易頻率，並達至互惠互利。

至於推出境外投資者參與境內債券回購業務，他料會有助及便利境外金融機構，得到實用的工具做好風險管理，並由過往只純參與境內債券買賣，變成與境內債券市場綑綁利益，今次的新舉措將會吸引部分境外資金重新審視當中機會，藉此尋求得益。當局選擇在這個時間推出，作為政策目標，儘管投資市場需時消化及了解細節，但他說「這會令市場的期待度、支持度多很多」。

金監局李雲澤：續加強雙邊監管合作

國家金融監督管理總局局長李雲澤昨來港出席亞洲金融論壇時亦表示，下一步將繼續加強與香港方面雙邊監管合作，在更緊密經貿關係安排（CEPA）框架下不斷推進向港澳更高水平開放，全力支持香港發揮在一國兩制下的獨特優勢，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位。