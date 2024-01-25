中央救市 降準50點子「放水」萬億 組合拳預告救內房 恒指尾市曾升600點

2‧5下調 大銀行準備金率仍高於03年前

人行對上一次大手筆降準0.5個百分點已是2021年12月，其後2022至2023年四輪降準均為0.25個百分點（見圖）。潘功勝稱，貨幣政策仍有足夠空間，將平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。下月初降準後，大型銀行存款準備金率為10%，仍較2003年以前的6%高。

潘功勝又說，人行今天將提供給金融機構的支農支小再貸款、再貼現利率從2%下調至1.75%，措施都將有助推動信貸定價基準的貸款市場報價利率（LPR）下行。這即等同減息。市場普遍預期美國今年減息，亦為中國貨幣政策鬆寬提供空間。

匯率方面，潘功勝稱，保持人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能；堅持匯率主要由市場決定，防止形成單邊一致性預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

完善經營性物業貸款政策 房企可用於還債

至於市場一直憂慮救市措施未能一步到位，內地房地產恐久沉不起，潘昨預告，人行、國家金融監管總局將聯合發布文件，完善經營性物業貸款政策，支持房地產企業發展，擴大資金使用範圍，改善房企流動性狀况。兩監管機構昨晚公布《通知》，經營性物業貸款可用作償還房企及其子公司的現有房地產貸款及公開市場債券。人行副行長宣昌能在記者會上亦說，會落實首套房貸利率政策動態調整機制，配合城市政府因城施策調整房貸利率政策下限，優化房貸、消費貸、經營貸等個人貸款的利率關係，支持房地產市場平穩健康發展。

下調支持三農小微企再貸款利率

高盛：大手降準助提振市場情緒

高盛昨晚發出的報告指人行大手降準有助提振市場情緒，今次是人行2021年12月後首次調低支援三農及小微企再貸款、再貼現利率，在內地近年利率趨降之大環境下，可給予商業銀行誘因多向小微企及三農貸款，藉此增加經濟活動。該行仍預期人行首季及第三季各減息0.1厘，及在第二季及第四季各再降準0.25個百分點，令人行全年的寬鬆貨幣政策幅度較該行原本的預期更大。

對於人行大幅降準，申萬宏源表示符合其貨幣擴張的判斷，節奏上略早於其展望的「3月降準」，幅度0.5個百分點亦超預期。該行又指降準釋放流動性，同時打開減息空間，央行後續有望下移政策利率曲線。

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