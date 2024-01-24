大帽山負2.9℃ 市民徒步登山賞冰

本報記者昨晨5時許由大帽山扶輪公園起步，約7時抵達山腰，現場溫度約0.5℃，部分植物枝葉及路牌已結上薄冰，晶瑩透亮。

數名市民冒寒登山。帶備相機拍攝植物結冰的黃太說，昨早6時20分開始步行上山，初時大風兼有雨粉，幸穿夠衣物，「都唔係好辛苦，上嚟嗰陣隻手都暖」。她說平日每周上山一兩天，於山腰看到植物結冰已心滿意足，不會登頂，因下山路陡斜危險。

運輸署昨零時許宣布，因寒冷天氣，大帽山道來回方向全線封閉，有警察勸喻市民勿上山。退休人士趙先生昨晨6時半將車停泊在荃錦公路附近，再步行上山。他自言每日行山，「行慣咗，順便睇埋結冰」，又稱昨天氣寒冷，已穿3件衣服但不用暖包，「我心夠暖」。

昨早6.3℃入冬最低 明起漸回升

天文台前日分別發出寒冷天氣警告及強烈季候風信號，至昨晚仍然生效。大帽山昨晚最低錄得負2.9℃，昂坪及大老山分別低見0.6℃及0.5℃。天文台預料今早仍然嚴寒，高地或會結冰，市區氣溫6℃至12℃，初時有一兩陣微雨，日間乾燥。明天及後天氣溫逐步回升，但早上仍然寒冷，日間部分時間有陽光。

醫管局表示，公立醫院急症室昨截至下午5時共接收6名體溫過低身體不適的病人，包括2男4女，年齡66至88歲，一人情况嚴重，其餘穩定。長者安居協會表示，由昨零時至清晨6時有58人使用平安鐘，其中7人送院，原因包括跌倒及氣促。