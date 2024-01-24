「底線思維」保皇崗 未必再塞爆仍開深圳灣

據了解，政府認為今次新春活動時間與除夕不同，去年除夕煙花匯演在元旦零時開始，但農曆新年煙花匯演於晚上8時舉行，即使沒有另一個24小時通關口岸，亦未必出現如除夕旅客滯留情况，但由於今屆政府秉持「底線思維」，以最壞情况作打算，故最終仍決定在深圳灣另闢24小時通關口岸。

為確保落馬洲口岸不會再次塞爆，政府亦在落馬洲口岸下工夫。卓永興提到，考慮到深圳皇崗口岸有重建升級工程，可提供服務的櫃枱僅數個，為達到更好分流跨境客車效果，由年三十至年初四，落馬洲口岸只容許持該口岸許可證的跨境私家車行走，其餘一律要行深圳灣。

除夕2.6萬滯留 新春每晚至少8萬運力

因應除夕煙花後有2.6萬旅客在凌晨經落馬洲口岸返回內地，政府估計，年三十晚及年初二晚的慶祝活動完結後，鐵路及其他巴士服務於晚上9時至翌日凌晨1時的4小時內，可提供每晚共約8萬人次總運力，認為足以疏導即晚前往內地的旅客。