稱過夜否非考慮通關 零售：旺區舖或開更夜

【明報專訊】政府新春延長口岸通關，引起會否令過夜遊客減少的關注。有餐飲業及酒店業人士相信措施可吸引更多內地旅客來港，刺激消費，認為旅客過夜決定多以出發地作考慮，延長口岸通關未會影響留港意欲。香港餐飲聯業協會會長黃家和估計農曆新年假期本地飲食業生意額可升兩成至三成，但仍未回復疫前水平。立法會批發及零售界議員邵家輝估計，新措施會吸引位處旺區的店舖延長營業時間。
餐飲業料花車煙花吸客 復疫前九成
黃家和向本報稱，預計新春假期生意額會較除夕升幅大，觀乎除煙花和花車巡遊均於晚上較早時段舉行，料可吸引旅客於活動前後光顧餐廳。他說，雖然或只有維港兩岸店舖較受惠，但相信整體生意額可升兩三成，達疫情前九成水平。對於會否憂慮延長通關同時令更多港人北上消費，他承認或有本地客流失，但認為過年活動吸引的內地客量可「對冲」流失的港客。
酒店業料入住率九成 調人手準備
酒店業主聯會執行總幹事徐英偉估計，今年新春假期酒店入住率可達八成多至九成，現時業界已在調配人手作準備。他認為通關時間無關內地客過夜決定，短途旅客向來多即日來回，中長途及商務旅客則會過夜。他說期望香港可從旅程上吸引旅客過夜。
邵家輝認為延長通關可吸引內地客來港，帶動零售和旅遊業生意，但不會影響內地客是否即日來回，「如果他們回家近，去酒店更花時間，那自然會回到深圳，長途旅客亦自然需要留港休息」。他預料新措施不會減少港人留港消費，更估計會有旺區店舖延長營業時間。
為配合延長通關，港鐵於年三十及年初二延長東鐵線服務時間。立法會議員田北辰於社交平台發文稱，年初一晚前往落馬洲站的尾班車於9時半從金鐘開出，觀賞花車巡遊的旅客趕不及經落馬洲支線過境，而年初二煙花8時半完結，旅客毋須逗留至凌晨2時，認為「需求不大下，犧牲一晚維修好似唔係好值，仲好似做多咗」。