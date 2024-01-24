稱過夜否非考慮通關 零售：旺區舖或開更夜

餐飲業料花車煙花吸客 復疫前九成

黃家和向本報稱，預計新春假期生意額會較除夕升幅大，觀乎除煙花和花車巡遊均於晚上較早時段舉行，料可吸引旅客於活動前後光顧餐廳。他說，雖然或只有維港兩岸店舖較受惠，但相信整體生意額可升兩三成，達疫情前九成水平。對於會否憂慮延長通關同時令更多港人北上消費，他承認或有本地客流失，但認為過年活動吸引的內地客量可「對冲」流失的港客。

酒店業料入住率九成 調人手準備

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉估計，今年新春假期酒店入住率可達八成多至九成，現時業界已在調配人手作準備。他認為通關時間無關內地客過夜決定，短途旅客向來多即日來回，中長途及商務旅客則會過夜。他說期望香港可從旅程上吸引旅客過夜。

邵家輝認為延長通關可吸引內地客來港，帶動零售和旅遊業生意，但不會影響內地客是否即日來回，「如果他們回家近，去酒店更花時間，那自然會回到深圳，長途旅客亦自然需要留港休息」。他預料新措施不會減少港人留港消費，更估計會有旺區店舖延長營業時間。

為配合延長通關，港鐵於年三十及年初二延長東鐵線服務時間。立法會議員田北辰於社交平台發文稱，年初一晚前往落馬洲站的尾班車於9時半從金鐘開出，觀賞花車巡遊的旅客趕不及經落馬洲支線過境，而年初二煙花8時半完結，旅客毋須逗留至凌晨2時，認為「需求不大下，犧牲一晚維修好似唔係好值，仲好似做多咗」。