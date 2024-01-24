新春延長通關 「不應困旅客過夜」 深圳灣5天24小時 羅湖年三十初二加開兩句鐘

新春假料逾750萬人出入境 八成陸路

李家超昨在行會前公布新春通關安排，他形容特區政府與深圳市政府溝通過程非常暢順，有關安排顯示港深合作無間，目標一致，強調政府重視旅客體驗，會盡一切努力讓大家感受農曆新年熱鬧氣氛。卓永興昨主持「大型活動過關交通安排統籌會議」後公布詳情，他說入境處預計新春假期將有逾750萬港人及旅客人次出入本港，當中八成（約600萬）經陸路管制站跨境，而最多人使用的將為羅湖口岸，故此延長該口岸運作。

私家車經落馬洲須持同口岸許可證

卓表示，為避免因跨境私家車在落馬洲口岸出現瓶頸，近口岸的新田一帶將設專用行車線予跨境巴士、皇巴、的士等公共交通工具。他說，在深圳灣口岸24小時運作的5天，持各口岸許可證的跨境私家車可於零時至早上6時半使用深圳灣口岸，未持落馬洲口岸許可證的跨境私家車，於年三十至年初四均不可經落馬洲口岸過關，可改用深圳灣口岸。

各公共交通工具亦會在新春加強服務（見表）。港鐵表示年三十晚大部分鐵路線通宵行車，東鐵線在年三十及年初二前往羅湖的尾班車延至零時56分從金鐘站開出。

楊潤雄：連續數日大型活動可吸引留港

被問到措施會否更鼓勵旅客即日來回，減少過夜客，卓永興說同意應多想方法吸引旅客留港過夜，「但唔應該用交通上嘅安排，令佢哋好似困咗喺香港度」。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，今次延長口岸服務時間安排為滿足即日來回的旅客，相信同時會有更多旅客因而選擇在相關日子的中段抵港，加上新春連續數天有大型活動，例如年初一晚花車巡遊及年初二晚煙花匯演，與新曆除夕僅一日活動不同，料可吸引旅客「喺香港多幾日」。

至於為何羅湖口岸只有兩日延長服務，卓永興解釋此舉需配合鐵路支援，若連續數晚延長口岸服務時間，會令港鐵無足夠時間作必要的維修，政府考慮時要兼顧鐵路安全。運輸及物流局長林世雄補充，由於鐵路日常收車後僅有「黃金兩小時」用作巡查路軌及維修，當局有必要平衡鐵路安全和通關需要。保安局長鄧炳強稱，考慮到深圳灣口岸流量較大，本身亦是為24小時通關而設計，設備可配合，故用作24小時通關。

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