反修例案九成完結 國安案八成

收462針對司法人員投訴 較前年大降

根據年報，去年共有462宗針對法官及司法人員行為的投訴已獲處理，包括383宗可跟進投訴，以及79宗不獲跟進投訴，主要關於司法決定；當中大量投訴涉及一名司法人員，共348宗。而去年只有兩宗可跟進投訴證明部分屬實，牽涉裁判官評論其提交修訂的方式時的態度，以及評論投訴人盤問時的態度。比起2022年和2020年分別接到8000及5000多宗投訴，去年投訴個案自反修例事件起回落。

隨着疫情緩和，司法機構去年4次訪北京、大灣區及澳門司法交流和參訪法院。高院首席法官潘兆初及終院常任法官林文瀚曾率17名法官和司法人員代表團訪京，參加國家法官學院與香港司法學院合辦的交流活動。另有3名內地法官到高院交流，以在民商事範疇加深了解彼此司法制度和法院運作。