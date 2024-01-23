終院案件非一致裁決 張舉能：證法官忠於法律

稱案例法均可能被立法機關更改 不乏例

張舉能續說，除關乎憲法或基本權利以外的案例法，均可能被立法機關更改；成文法典中不乏類似例子，為普通法制度在《基本法》下的運作方式。翻查資料，涉及《港區國安法》的黎智英原獲准委聘英國御用大律師Tim Owen辯護，律政司上訴後被終院駁回，其後人大釋法，本港通過律政司提出的《法律執業者條例》修訂。

張舉能表示，可以接受批評法官決定，但質疑法官誠信卻是另一回事，將法庭個別判決與司法機構相提並論，對普通法制度亦無裨益。當法庭做出不受歡迎甚或錯誤的決定時，「不代表司法體系或司法機構運作失效，或需要進行改革」，而法院上訴制度正好為糾正錯誤和澄清法律問題而設。

杜淦堃：岑子杰蔡玉玲案結果獲各界歡迎

大律師公會主席杜淦堃致辭提到，法庭在岑子杰案沒就本港是否承認同性婚姻判決，明確指出此屬公共政策，確認基本法保障異性婚姻而非同性婚姻的權利，裁決謹慎清晰、不偏不倚。而蔡玉玲案體現法庭保護言論和新聞自由，任職記者的蔡推翻調查報道時虛假陳述的定罪，兩案結果獲各界歡迎。杜透露，有政府官員曾問他法治狀况是否以他們敗訴案件數目來衡量，杜澄清不是他的說法，但上述裁決說明法院裁決時會公正解決爭議，印證法律面前一律平等。

張不評查冊改安排 指法庭有責捍新聞自由

張舉能於記者會被問及運輸署在蔡玉玲案後更改查冊安排是否無視終院判決，他稱不評論個別案件，指官員有法律授權定下規定，法庭有責任捍衛言論及新聞自由，但大部分基本權利都不是絕對。